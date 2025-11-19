میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس در بازار امروز 28 آبان

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۶ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۱۶۶ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۹۸
| |
312 بازدید
شاخص کل بورس در بازار امروز 28 آبان

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۶ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۱۶۶ هزار واحد رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص کل شاخص کل سرمایه معاملات بازار خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل بورس در بازار امروز 16 مهرماه
رشد ۵۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه
شاخص کل بورس امروز 5 مردادماه
وضعیت وحشتناک بورس؛ شاخص زیر ۳ میلیون رسید!
بورس از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هم عبور کرد
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور
شاخص کل بورس امروز 16 بهمن ماه
رشد ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
رشد ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در سومین روز هفته
بورس در روز کم‌نوسان هم رکورد زد
شاخص بورس ۳۴ هزار واحد افت کرد
شاخص کل بورس امروز 22 شهریور ماه
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
افت ۲۶ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص کل بورس در معاملات امروز 24 دی ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005csc
tabnak.ir/005csc