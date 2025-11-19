میلی صفحه خبر لوگو بالا
دور بعدی مذاکرات با چه کسی کلید می‌خورد؟

وزارت خارجه عمان و ایران، همواره با یکدیگر در ارتباط هستند و هرگاه فرصتی فراهم شود، مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری مسقط ادامه خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۷۹
| |
538 بازدید

دور بعدی مذاکرات با چه کسی کلید می‌خورد؟

 

رئیس اداره شورای همکاری خلیج فارس و گفت وگوی منطقه ای در وزارت خارجه عمان گفت: احتمال ادامه میانجی‌گری بین ایران و آمریکا به منظور تکمیل مذاکرات غیرمستقیم دو طرف وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «شیخ احمد بن هاشل المسکری» افزود: وزارت خارجه عمان و ایران، همواره با یکدیگر در ارتباط هستند و هرگاه فرصتی فراهم شود، مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری مسقط ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد که کشورش به اصل گفت وگو و برقراری امنیت در منطقه ایمان دارد.

المسکری تصریح کرد: روابط ایران و عمان دیرینه و نه فقط به نفع دو طرف، بلکه به سود کل منطقه است.

رئیس اداره شورای همکاری خلیج فارس و گفت وگوی منطقه ای در وزارت خارجه عمان گفت: عمان در روابط خود از دیگران تقلید نمی کند و آنچه برای یک کشور دیگر مناسب است، ممکن است برای مسقط مناسب نباشد بنابراین در روابط خارجی در درجه نخست، منافع خود و سپس منافع شورای همکاری خلیج فارس و نهایتا منافع منطقه را در نظر می گیرد.

وی روز سه شنبه نیز در مراسمی که به مناسبت روز ملی عمان در موزه ملی این کشور برگزار شد، اظهار داشت: سیاست خارجی ما مبتنی بر اصل«بی طرفی مثبت» و دراز کردن دست دوستی به سوی کشورهای منطقه و جهان است.

المسکری تاکید کرد: سیاست عمان شفاف و بر گفت وگو به جای رویارویی متمرکز است؛ موضوعی که در برخی موارد موجب بروز مشکلاتی برای ما شده است.

رئیس اداره شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و گفت وگوی منطقه‌ای وزارت خارجه عمان ادامه داد: به دلیل دیپلماسی گفت وگو و اصل بی طرفی مثبت توانسته ایم نقش میانجیگری را در بسیاری از اختلافات بین کشورهای مختلف ایفا کنیم.

امسال ۲۰ نوامبر(۲۹ آبان) مصادف با دویست و هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس دولت احمد بن سعید بوسعیدی در عمان است. به همین مناسبت مراسمی از ۲۰ نوامبر، به مدت یک هفته در این کشور برگزار می شود.

برخی مسئولان سیاسی و دست اندرکاران رسانه ای عمان و جمعی از اصحاب رسانه از کشورهای مختلف از جمله ایران، مصر، اردن، عراق و الجزایر در این مراسم شرکت دارند. 

