میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات تازه از فوت محمد مهدی صدیقی

آقا محمد مهدی صدیقی از قبل بیماری قلبی و کبدی داشتند. دیشب به آقا محمد مدینه نگاه، تو نماز جماعت مسجد ازگل گفته بودند بابت قضایای اخیر دارم دق می کنم و حالم خوب نیست.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۶۴
| |
7997 بازدید
|
۱۴

به گزارش تابناک؛ پس از اعلام این خبر حجت الاسلام حسن مرادی هم در یک پیام جزئیاتی دربارره چگونگی درگذشت محمدمهدی صدیقی بیان کرد.

وی در پیام خود نوشته که به گفته پزشک معالج وی ایست قلبی کرده است.

جزئیات تازه از فوت محمد مهدی صدیقی

آقا محمد مهدی صدیقی از قبل بیماری قلبی و کبدی داشتند. دیشب به آقا محمد مدینه نگاه، تو نماز جماعت مسجد ازگل گفته بودند بابت قضایای اخیر دارم دق می کنم و حالم خوب نیست.

سحر داخل منزل تو سجده بودند که خانواده شون دیدن مدتی حرکتی ندارند، همون جا متوجه می شوند که متاسفانه تمام کرده اند و به گفته پزشک معالج ایست قلبی کرده اند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد مهدی صدیقی آیت الله صدیقی فرزند آیت الله صدیقی درگذشت فوت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
متن و حواشی دستگیری فرزندان امام جمعه تهران/ صدیقی می ماند؟
سردار علیرضا افشار درگذشت
کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران
حکم پروندۀ حوزۀ علمیۀ امام خمینی صادر شد
صابر کاظمی درگذشت
نامه احمد توکلی به قوه قضاییه درباره پرونده صدیقی
صدیقی: امروز مقاومت یک جبهه عظیم بین‌المللی است
پدر بابک خرمدین در زندان در گذشت
قیام یمنی‌ها مقدمه ظهور امام زمان است
اسکندر فیروز درگذشت
اسدالله عسگراولادی دعوت حق را لبیک گفت
انتشار خبر فوت یک بیمار مشکوک به کرونا در قم
وقتی مسئولان‌فاسد باشند،‌جامعه به فساد کشیده‌می‌شود
امامعلی حبیبی در گذشت؛ وداع با اولین طلایی ایران در المپیک
فوری: فرزند خبرساز آیت الله صدیقی درگذشت
یک عکاس زن در میان برترین‌های عکاسی ورزشی آسیا
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله صدیقی اقامه می‌شود
خطیب‌جمعه: تاسیسات هسته‌‎ای تعطیل نمی‌شود
صدیقی: امروز وقت حاشیه سازی نیست
چند درصد از مبتلایان به قارچ سیاه از دنیا می‌روند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
62
9
پاسخ
خوشا آنانکه دایم در نمازند
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
9
39
پاسخ
اخییی بنده خدا تو همون حالت سجده مونده بوده؟؟؟ خیلی توفیق میخواد مرگ اینطوری چون معمولا اگه کسی تو حالت سجده تموم کنه به سمت راست یا چپ میوفته لاکن اون مرحوم همونطوری مونده..................... خدا رحمتش کنه من که ازش بدی ندیدم
پاسخ ها
شروین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
???
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
10
53
پاسخ
خدا رحمتش کند هم خوش امصا بود هم صاحب کرامت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
2
19
پاسخ
حسن آقا مگه نمیدونی نباید خبر بد رو یهویی بدی ؟ یکم باید تامل می کردی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
1
53
پاسخ
امیدوارم پرونده مختومه نشه و تکلیف همه چیز روشن بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
2
39
پاسخ
یعنی ملت ایران الان باید احساس گناه کنند
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
آفرین به نکته ظریفی اشاره کردید ملت ایران با بی ملاحظگی و قضاوت عجولانه این مرحوم رو آزرده خاطر کرده بودند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
مگر ملت گناه کردند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
2
پاسخ
اعمال نیک می ماند و بس. باقی همه ورز و وبال
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
24
پاسخ
مگه این خدابیامرز زندان نبوده با همسرش؟ تو مسجد ازگل مرخصی بودن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
14
6
پاسخ
مراقب باشیم بخاطر نظر دادن خودمون رو تو جهنم نندازیم ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
پس لطفا نظر نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
برادرش کارخطاکرده به اوچه ربطی داره بهتره مابه حساب کتاب خودمون برسیم باخداونفس خودچندچندیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۰ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005cs4
tabnak.ir/005cs4