جزئیات تازه از فوت محمد مهدی صدیقی

آقا محمد مهدی صدیقی از قبل بیماری قلبی و کبدی داشتند. دیشب به آقا محمد مدینه نگاه، تو نماز جماعت مسجد ازگل گفته بودند بابت قضایای اخیر دارم دق می کنم و حالم خوب نیست.

به گزارش تابناک؛ پس از اعلام این خبر حجت الاسلام حسن مرادی هم در یک پیام جزئیاتی دربارره چگونگی درگذشت محمدمهدی صدیقی بیان کرد.

وی در پیام خود نوشته که به گفته پزشک معالج وی ایست قلبی کرده است.

سحر داخل منزل تو سجده بودند که خانواده شون دیدن مدتی حرکتی ندارند، همون جا متوجه می شوند که متاسفانه تمام کرده اند و به گفته پزشک معالج ایست قلبی کرده اند.