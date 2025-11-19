میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی وضعیت هوا تا آخر هفته اعلام شد

سازمان هواشناسی برای پنج روز آینده در تهران و هفت شهر صنعتی و پرجمعیت کشور آلودگی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۶۰
| |
553 بازدید
|
۱
پیش‌بینی وضعیت هوا تا آخر هفته اعلام شد

طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار خواهیم داشت و طی این مدت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران، کرج، قم، اراک، اصفهان، تبریز، مشهد و اهواز، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می شود.

به گزارش تابناک؛ ایلنا نوشت: فردا (پنجشنبه) در برخی مناطق جنوب غرب و جنوب و از چهارشنبه تا یکشنبه در نوار شرقی، جنوب شرق و برخی مناطق شمال شرق کشور، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی ساعت‌ها خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

چهارشنبه و پنجشنبه خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد ملایم و غبار رقیق است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

پیش بینی هواشناسی تهران شهر صنعتی آلودگی کیفیت هوا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
شما براحتی میتونی پیش بینی تا چهار ماه اینده با دقت بسیار زیاد از سایتهای بین المللی دریافت کنی...
