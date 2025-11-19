شرط محکم شورای راهبردی برای مذاکره با آمریکا

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی شرط لازم برای هر گونه مذاکره با آمریکا را رعایت اصل برابری و احترام متقابل خواند و تأکید کرد: برای روشن بودن موضوع و روند مذاکره، از پیش باید در مورد دستور کار مذاکره توافق شود.

«سیدکمال خرازی» با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران «بومی» است گفت: این توانایی در مهارت‌ها و دانش دانشمندان و مهندسان ما ریشه دارد و نمی‌توان آن را با زور از بین برد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، توقف غنی‌سازی اورانیوم را غیرقابل قبول خواند و گفت: ما باید غنی‌سازی خود را ادامه دهیم. زیرا نیازمند تولید سوخت برای نیروگاه‌های خود و همچنین فعالیت‌های پزشکی خود هستیم. بنابراین نمی‌توانیم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنیم، اما درجه غنی‌سازی می‌تواند موضوع مذاکره باشد.

وی برنامه موشک‌های بالستیک ایران را غیرقابل مذاکره خواند و گفت: تنها مسئله‌ای که ما آماده تعامل درباره آن با ایالات متحده و دیگران هستیم. مسئله هسته‌ای است. ما با دیگران در مورد سایر مسائل، از جمله فعالیت‌های موشکی خود، گفت‌وگو نخواهیم کرد و از آنچه بتوانیم در جهت ارتقای موشک‌های‌مان‌ انجام دهیم، غفلت نخواهیم نمود.

خرازی در مورد ترامپ گفت اگر او رویکردی مثبتی را آغاز کند، قطعاً با برخورد متقابل ما روبرو خواهد شد. برای این کار آن‌ها باید از هرگونه توسل به زور علیه ایران خودداری کنند. آن‌ها آن را قبلا امتحان کرده‌اند و اکنون می‌دانند که زور کارگر نیست.

سوال: آشکار است که تنش‌های زیادی هم اکنون بین دولت ترامپ و ایران وجود دارد.

پاسخ: و البته دیگران.

سوال: بله و دیگران.. برای اینکه ایران و ایالات متحده دوباره به گفتگو برگردند. چه چیزی لازم است؟

پاسخ: در تئوری. ما همیشه آماده گفت‌وگوهای دیپلماتیک بوده‌ایم. اما رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ به تعامل دیپلماتیک اعتقادی ندارد و در عوض ترجیح می‌دهد برای رسیدن به اهداف خود از زور استفاده کند.

سوال: اگر آنها اقدام کنند. آیا حاضرید دوباره گفت‌وگو کنید. یا حاضرید دوباره با آنها تماس بگیرید؟

پاسخ: همه چیز بستگی دارد. اگر بر اساس احترام متقابل و جایگاه برابر باشد و برای روشن بودن موضوع و روند مذاکره از پیش در مورد دستور کار آن. توافق شده باشد. ما آماده انجام این کار هستیم.

سوال: اگر بخواهید شروع به گفت‌وگو کنید. فکر می‌کنید چه کسی باید اولین قدم را بردارد؟ آیا فکر می‌کنید آنها باید به شما مراجعه کنند. یا شما نیز مایل به تماس با آنها هستید؟

پاسخ: آنها باید اولین قدم را بردارند تا نشان دهند که آماده تعامل با ما بر اساس شرایطی هستند که ما تعیین می‌کنیم.

سوال: آن شرایط چیست؟

پاسخ: من گفتم که باید بر اساس جایگاه برابر و احترام متقابل باشد.

سوال: این در مورد برنامه هسته‌ای ایران به چه معناست؟ می‌دانم که ظاهراً آنها در رسیدن به درک مشترکی بین استیو ویتکوف و دکتر عراقچی بسیار نزدیک بودند. در این مورد چه چیزی باید از دولت ترامپ ببینید؟ در مورد برنامه هسته‌ای شما.

پاسخ: برنامه هسته‌ای ایران بومی است و نمی‌توان آن را صرفاً با زور از بین برد. زیرا ریشه در مهارت‌ها و دانش دانشمندان و مهندسان ما دارد. بنابراین. تنها راه این است که مذاکره کنیم که چگونه به تفاهمات جدیدی با ما برسند.

سوال: خطوط قرمز شما چیست؟ در مورد غنی‌سازی اورانیوم.

پاسخ: ما باید به غنی‌سازی خود ادامه دهیم. زیرا نیاز به تولید سوخت برای نیروگاه‌ها و همچنین فعالیت‌های پزشکی خود داریم. بنابراین. نمی‌توانیم غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنیم. البته درجه غنی‌سازی موضوع مذاکره است.

سوال: آیا فکر می‌کنید که ممکن است در آنجا یک درک مشترک وجود داشته باشد. زیرا ما همچنین شنیده‌ایم که آنها تقریباً به درک چگونگی ادامه آن نزدیک شده‌ بودند؟ چگونه ایالات متحده همچنین می‌تواند این احساس را داشته باشد که غنی‌سازی اساساً از طریق یک کنسرسیوم در اینجا متوقف شود. شاید. آیا فکر می‌کنید راهی برای توافق وجود دارد؟

پاسخ: من فکر می‌کنم اگر مذاکرات واقعی بین ایران و ایالات متحده وجود داشته باشد. راه‌ها و ابزارهایی وجود دارد که تضمین کند ایران می‌تواند غنی‌سازی خود را ادامه دهد و در عین حال به دیگران اطمینان دهد که به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نخواهد بود.

سوال: شما به هیچ وجه به بحث در مورد تغییر فتوا علیه سلاح‌های هسته‌ای نزدیک نیستید. احتمالاً؟ اینجا اصلاً بحثی وجود ندارد؟

پاسخ: نه. فتوا قابل تغییر نیست. و این فتوای رهبر جمهوری اسلامی است که تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع می‌کند.

سوال: آیا برنامه سلاح‌های هسته‌ای شما. همانطور که ما صحبت می‌کنیم دست نخورده است؟ آیا غنی‌سازی در حال انجام است؟ آیا تأسیساتی هنوز کار می‌کنند؟

پاسخ: آیا تأسیساتی وجود دارد؟

سوال: آیا تأسیسات هسته‌ای در ایران وجود دارد که در حال حاضر غنی‌سازی و کار ‌کند؟

پاسخ: در حال حاضر. فعالیت‌هایی به ویژه در حوزه پزشکی انجام می‌شود. اما خسارات وارده هنوز ارزیابی نشده است و باید خسارات ارزیابی شود.

سوال: پس نطنز و فردو همگی نابود شده‌اند و شما هنوز نتوانسته‌اید آنها را بررسی کنید.

پاسخ: به آنها حمله شده است. اما ما نمی‌دانیم چقدر آسیب دیده است.

سوال: پس شما هنوز نتوانسته‌اید آن را ارزیابی کنید؟

پاسخ: هنوز نه.

سوال: خب. یکی از چیزهایی که ایران به آن افتخار می‌کند و یکی از چیزهایی که برای دفاع این کشور بسیار مهم است. برنامه موشک‌های بالستیک آن است. چگونه می‌خواهید این برنامه را ارتقا دهید؟ آیا می‌خواهید این برنامه را گسترش دهید؟ زیرا این تنها راهی است که توانستید وقتی اسرائیل به شما شلیک کرد. به آن حمله کنید.

پاسخ: مطمئناً. ما باید از خودمان دفاع کنیم. در واقع. هر کاری که ما بتوانیم در تولید موشک‌هایمان انجام دهیم. از آن غفلت نخواهیم کرد. منظور من سلاح‌هایی است که ما بتوانیم از خودمان دفاع کنیم و امنیت ملی خود را حفظ کنیم.

سوال: بنابراین ایران به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک خود ادامه خواهد داد زیرا می‌دانم که برخی از موشک‌های بالستیک بسیار پیشرفته هستند.

پاسخ: شکی در این مورد نیست و تنها در مورد مسئله هسته‌ای است که ما آماده تعامل با ایالات متحده و دیگران هستیم. ما قصد نداریم در مورد سایر مسائل. از جمله فعالیت‌های موشکی. با دیگران صحبت یا مذاکره کنیم.

سوال: در مورد برنامه موشکی شما آیا با کشورهایی مانند چین و روسیه برای کمک به این برنامه همکاری دارید یا اینکه این یک برنامه کاملاً بومی است؟

پاسخ: در واقع بومی است. اما در عین حال. ممکن است از نظر مکانیسم دستگاه‌ها یا هر چیز دیگری که نیاز داریم با دیگران همکاری کنیم، اما اساساً این برنامه از نظر تولید سوخت و از نظر تولید خود موشک. بومی است.

سوال: در حال حاضر پیام شما به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چیست؟

پاسخ: با یک رویکرد مثبت شروع کند. اگر رویکرد او مثبت باشد. مطمئناً تلافی خواهد ‌شد. اما برای این کار آنها باید از هرگونه استفاده از زور علیه ایران خودداری کنند. آنها آن را امتحان کردند و اکنون می‌دانند که قابل قبول یا کارگر نیست.

سوال: آیا از این می‌ترسید که یک درگیری نظامی دیگر بین ایالات متحده و ایران یا بین اسرائیل و ایران رخ دهد؟

پاسخ: همه چیز ممکن است، اما ما آماده هستیم

سوال: اگر اجازه بدهید یک سؤالی هست که همیشه می‌خواستم بپرسم. چون شما به مقام معظم رهبری خیلی نزدیک هستید. اگر روزی دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود، اگر دولت فلسطین تأسیس شود، اگر سرزمینی داشته باشد، اگر دولتی داشته باشد و در منطقه به توافق برسند آیا حاضرید موضع خود را نسبت به اسرائیل تغییر دهید؟ هر تصمیمی که فلسطینی‌ها بگیرند شما اعتراضی ندارید.

پاسخ: این زندگی آنها و کشور آنهاست. بنابراین به خودشان بستگی دارد که تصمیم بگیرند که چه کاری باید انجام دهند. بنابراین حمایت ما از نیروهای مقاومت صرفاً برای رسیدن به یک نتیجه رضایت‌بخش است.

سوال: بنابراین اگر آنها یک دولت داشته باشند و راضی باشند شما با وجود اسرائیل مشکلی نخواهید داشت.

پاسخ: نه با اسرائیل

سوال: اما در مورد فلسطین منظورم این است که اگر یک دولت فلسطینی تأسیس شود و این تصمیم همه فلسطینی‌ها باشد شما اعتراضی نخواهید کرد و در آن صورت شما دیگر به دنبال نابودی اسرائیل نخواهید بود اگر فلسطینی‌ها بگویند: «ببینید. ما مشکلی نداریم. ما در کنار هم زندگی می‌کنیم.»

پاسخ: این داستان دیگری است. ما دولت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم. زیرا بر اساس اشغال خاک دیگران بنا شده است. اما از طرف فلسطینی‌ها اگر آنها تصمیم به تأسیس یک کشور فلسطینی بگیرند ما اعتراضی نداریم.

بسیار متشکرم.

خواهش می‌کنم.