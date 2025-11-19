تعطیلی مدارس قم؛ ویروس تازه یا هراس عمومی؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ به دنبال تعطیلی دو روزه مدارس استان قم در هفته جاری، این سوال پیش میآید که آیا این تعطیلیها شامل دیگر استانها هم خواهد شد.
علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، ضمن رد شایعات مربوط به شیوع یک «ویروس جدید» که باعث تعطیلی مدارس قم شده است، گفت: مورد غیرمعمول یا ویروس جدیدی در قم مشاهده نشده و آنچه این روزها باعث افزایش مراجعات شده، همان ویروسهای فصلی و رایج دستگاه تنفسی است که هر سال در این فصل با آن مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه نوسانات دمایی و تغییرات آبوهوایی، زمینهساز افزایش ابتلاء به بیماریهای تنفسی میشود، افزود: افزایش موارد سرماخوردگی، آنفلوانزا و سایر ویروسهای فصلی، طبیعی است و جای نگرانی درباره ویروس ناشناخته وجود ندارد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در هفتههای اخیر و بر اساس نظام رصد ۲۱ عامل تنفسی، سرماخوردگی با سهم نزدیک به ۳۰ درصد بیشترین عامل عفونتهای تنفسی در کشور بوده و پس از آن، آنفلوانزا با سهمی بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در رتبه بعد قرار دارد.
سه سامانه رصد عفونتهای تنفسی در کشور، شامل دو سامانه ویژه آنفلوانزا و یک سامانه جامع برای ۲۱ عامل تنفسی را پایش میکند.
در گزارش اخیر وزارت بهداشت، میانگین کشوری ابتلاء به آنفلوانزا بین ۱۱ تا ۱۲ درصد مراجعهکنندگان بوده و سویه در گردش H ۲ N ۳، همان سویهای است که امسال در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مشاهده شده و در گردش است.
در همین حال، قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درباره اعمال محدودیتها یا تعطیلی مدارس، گفت: تصمیمگیری در استانها توسط استانداری و ستاد بحران انجام میشود، اما هماهنگی ملی ضروری است تا از ایجاد نگرانی یا برداشت نادرست جلوگیری شود.
وی افزود: هر اقدامی که تاکنون در سطح کشور انجام شده، فنی و دلسوزانه بوده است.