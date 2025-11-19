میلی صفحه خبر لوگو بالا
این همه رسانه و نهاد در دولت چه می‌کنند؟!

مدتی پیش آقای پزشکیان در مراسمی گفت:نهاد ریاست جمهوری 4000 پرسنل دارد؛ اگر این تعداد به 400نفر برسد کارها بهتر پیش می رود.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۳۷
| |
488 بازدید
|
۳

این همه رسانه و نهاد در دولت چه می‌کنند؟!

در واقع رئیس جمهور کوچک سازی دولت را از جایی شروع کرد که مستقیما تحت مدیریتش قرار دارد. اما از آن روز حتی یک مدیر در تشکیلات ریاست جمهوری ،سخن آقای پزشکیان را جدی نگرفته. لابد همه شان پست و  میز و ماشین و  دفتر و اتاق‌شان را دوست دارند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ همان روز به دوستان شورای اطلاع رسانی دولت گفتم و نوشتم که شایسته است  شورای اطلاع رسانی دولت در یک حرکت پیشدستانه به رئیس جمهور اعلام کند که آمادگی انحلال این شورا را دارد. 

اینک بار دیگر تاکید می کنم شورای اطلاع رسانی که در دولت سیزدهم بسط و گسترش یافت و در همان دولت نیز  بی مصرف و مزاحم بود، اینک  و در دولت چهاردهم جز باری سنگین و کم‌بهره  بر دوش دولت نیست. دلیلش هم واقعا به افراد ربطی ندارد بلکه ساختاری به دردنخور دارد و به جرات می توان گفت هیچ گره ای از  کار دولت نمی‌گشاید

این  ویژگی منحصر به شورای اطلاع رسانی نیست.  روابط عمومی و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حوزه سخنگویی دولت،روابط عمومی دفتر رئیس جمهور و تشکیلات اطلاع سانی معاون اول و معاون اجرایی ریاست جمهوری هم بازدهی منفی دارند و به خاطر کثرت پرسنل و بی برنامگی، به دست وپای همدیگر می پیچند و چه بهتر که طبق سخن آقای دکتر پزشکیان تعدادشان به 10درصد وضعیت کنونی تقلیل یابد.

به جرات می توان گفت  کار همه صدها پرسنلی را  که در طبقات متعدد ساختمانهای ریاست جمهوری به امر اطلاع رسانی شاغلند یک سایت خبری بخش خصوصی با هزینه ای بسیار ناچیز انجام می دهد. به عبارت دیگر  این تشکیلات پرطمراق اگر به یک مجموعه حداکثر 20نفری واگذار شود نتیجه اش قطعا بهتر خواهد بود. این را به تجربه حدود 40 ساله می گویم.

هرچند می دانم همین چندسطر هم با گلایه شدید دوستان مواجه شده اما اجازه بدهید به جهت تتمیم گلایه ها! این را هم بیفزایم که نقد متوجه برخی رسانه های دولتی از جمله خبرگزاریهای ایرنا، ایسنا و روزنامه ایران هم هست. تشکیلاتی پرجمعیت که واقعا بهره بالایی ندارند. نهادها و سازماهای حاکمیتی دیگر نیز رسانه های متعدد بسیار پرهزینه دارند که چون مستقیما ربطی به دولت ندارند از آنها درمی گذرم، هرچند که بودجه های سرسام اورشان از جیب ملت می رود.
 

دولت رسانه رسانه دولتی ایسنا ایرنا کوچک سازی کوچک سازی دولت خبر فوری مسعود پزشکیان دولت چهاردهم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
3
پاسخ
کار آفرینی میکنند !؟ مشکل بیکاری رو حل میکنند !؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
3
پاسخ
سخنگوی دولت، شورای اطلاع رسانی دولت، تشکیلات اطلاع رسانی معاون رییس جمهور و حالا تشکیلات اطلاع رسانی معاون اجرایی! آبدارچی رییس جمهور تشکیلات اطلاع رسانی نمیخواد؟
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
من الان فهمیدم که این همه تشکیلات وجود داره
