میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

غرب قطعنامه تازه‌ای علیه تهران رو کرد

جمهوری اسلامی ایران باید بی‌درنگ اطلاعات دقیق موجودی مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران را در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۲۹
| |
882 بازدید
غرب قطعنامه تازه‌ای علیه تهران رو کرد

آمریکا و تروئیکای اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به نشست این هفته شورای حکام ارائه کردند که خواهان دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران می شود که در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این پیش‌نویس که روز سه‌شنبه از سوی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه ارائه شده آمده است: جمهوری اسلامی ایران باید بی‌درنگ اطلاعات دقیق موجودی مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران را در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد و همه دسترسی‌های لازم را برای راستی‌آزمایی این اطلاعات به این سازمان بدهد.

«کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش تر با اشاره به تلاش‌های آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارائه قطعنامه علیه ایران در نشست پیش‌روی شورای حکام هشدار داده بود: اقداماتی که آمریکا و برخی کشورها در موضوع قطعنامه دنبال می‌کنند، طبیعتاً باعث خواهد شد تفاهمی که پیش‌تر در قاهره شکل گرفته بود، به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قطعنامه شورای حکام کاظم غریب آبادی اروپا کشورهای غربی تروئیکای اروپا سایت های هسته ای
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار عراقچی نسبت به خطای راهبردی سه کشور اروپایی
صدور قطعنامه اقدامی برای تشدید تنش با ایران نیست!
هشدار به شورای حکام نسبت به اقدام علیه ایران
قطعنامه ضد ایرانی به تصویب شورای حکام آژانس رسید+جزئیات کشورهای موافق و مخالف
کاهش حامیان قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس
واکنش آمریکا به اقدامات جبرانی ایران
واکنش اسلامی به تصویب قطعنامه علیه ایران
زیر و بم پیشنویس قطعنامه شورای حکام علیه ایران
جزئیات پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی اروپا در شورای حکام
قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام صادر نمی‌شود
واکنش غریب‌آبادی به تصویب قطعنامه ضدایرانی
هشدار چین درباره پیامد‌های قطعنامه شورای حکام
تصمیم شورای حکام،چه تاثیری بر بازار ارز ایران دارد؟
آمریکا دنبال صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام
به صدور قطعنامه پاسخ فوری می‌دهیم
غرب به‌جای قطعنامه به‌فکر راه‌حل دیپلماتیک باشد
قطعنامه علیه ایران در دستور کار شورای حکام نیست
شورای حکام آژانس قطعنامه ضدایرانی را تصویب کرد
واکنش ایران به ادعاهای مطرح شده در شورای حکام
قطعنامه پیشنهادی جدید غربی ها درباره سوریه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۶ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۸۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۶ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۳ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005crV
tabnak.ir/005crV