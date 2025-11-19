آمریکا و تروئیکای اروپایی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به نشست این هفته شورای حکام ارائه کردند که خواهان دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران می شود که در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این پیش‌نویس که روز سه‌شنبه از سوی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه ارائه شده آمده است: جمهوری اسلامی ایران باید بی‌درنگ اطلاعات دقیق موجودی مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در ایران را در اختیار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد و همه دسترسی‌های لازم را برای راستی‌آزمایی این اطلاعات به این سازمان بدهد.

«کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش تر با اشاره به تلاش‌های آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارائه قطعنامه علیه ایران در نشست پیش‌روی شورای حکام هشدار داده بود: اقداماتی که آمریکا و برخی کشورها در موضوع قطعنامه دنبال می‌کنند، طبیعتاً باعث خواهد شد تفاهمی که پیش‌تر در قاهره شکل گرفته بود، به‌طور کامل کنار گذاشته شود.