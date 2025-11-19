آیا امتیاز بزرگی برای حماس در راه است؟!

هیأت حماس به ایده‌هایی که این مقام آمریکایی درمورد اجرای توافق آتش‌بس در غزه دارد و طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گوش خواهد داد.

یک مقام حماس شامگاه سه‌شنبه گفت که نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا روز چهارشنبه طی سفر به ترکیه، با رئیس دفتر سیاسی این جنبش دیدار خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع مطلع از احتمال دیدار «استیون ویتکاف» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا با «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خبر می‌دهند.

یک مقام حماس شامگاه سه‌شنبه به رسانه «الشرق نیوز» گفت که ویتکاف روز چهارشنبه با هیئتی از این جنبش به سرپرستی الحیه در استانبول دیدار خواهد کرد.

این منبع که نامش فاش نشد، توضیح داد که هیأت حماس به ایده‌هایی که این مقام آمریکایی درمورد اجرای توافق آتش‌بس در غزه دارد و طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، گوش خواهد داد.

وی اظهار داشت که هیأت حماس ایده‌های عملی و جدی درمورد اجرای دقیق و صادقانه طرح ترامپ، که منجر به خروج کامل نظامیان صهیونیست از نوار غزه، بازسازی آنچه جنگ ویران کرده و ایجاد افقی برای یک راه‌حل سیاسی می‌شود، به ویتکاف ارائه خواهد داد.



در این گزارش همچنین آمده است که حماس آمادگی خود برای انعطاف نشان‌دادن درمورد مسائل مختلف را ابراز کرده، مشروط بر اینکه تضمین‌های مشخصی برای دستیابی به این اهداف وجود داشته باشد.