پیشروی بانک رفاه کارگران در استفاده از ابزارهای نوین بانکی 

مدیر امور تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای نوین بانکی منجر به تسهیل حمایت ها از واحدهای تولیدی شده و توسعه اقتصادی کشور را به همراه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمدجانی با بیان این مطلب در همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران گفت: بر اساس قوانین بالادستی نسبت به توسعه ابزارهای نوین بانکی تکلیف داریم. بدون شک گسترش این ابزارها و تحقق اهداف مربوطه، منجر به ثبات مالی و پولی کشور می شود.

وی به برخی از این ابزارها اشاره کرد و گفت: بعد از راه اندازی اوراق گام در سال 99 در ادامه کارت رفاهی، برات الکترونیک و فکتورینگ مورد بهره برداری قرار گرفتند که بانک رفاه کارگران در استفاده از آنها همواره پیشرو بوده است.

دکتر محمدجانی گفت: دستورالعمل اوراق گام بهینه سازی شده است و تاکنون با استفاده از این ابزار 112 همت منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی تامین شده است.

وی افزود: تاکنون 9 بانک ازجمله بانک رفاه کارگران به برات الکترونیک پیوسته اند و 25 همت عملکرد در این حوزه داشته ایم.

مدیر امور تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تصریح کرد: در حوزه کارت رفاهی نیز شیوه نامه مربوطه اصلاح و سقف مبلغ کارت افزایش یافت و امکان استفاده از آن برای خرید خدمت فراهم شد.

به گفته وی، بانک رفاه کارگران در استفاده از این ابزار نیز در شبکه بانکی جایگاه ویژه ای دارد.

دکتر محمدجانی گفت: بازار فروش اقساطی کالا در اختیار غیربانکی ها است که با استفاده از ابزارهای نوین بانکی می توان نقش شبکه بانکی را در این حوزه ارتقا بخشید؛ همانگونه که بانک رفاه کارگران از طریق وایب و رفاه کار در این مسیر گام برمی دارد و اقدامات بسیار مناسبی داشته است.