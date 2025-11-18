پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون

به گزارش تابناک، المیادین به نقل از منابع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: آنچه در مورد محتوای دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رئیسجمهور لبنان منتشر شده است کاملاً کذب و فاقد صحت است.
بهطور کامل بعید و دور از واقعیت میدانیم که این عبارات سخیف و بیمعنی اساساً از زبان رئیسجمهور لبنان خارج شده باشد. اعتقاد داریم که ریاستجمهوری لبنان دارای فایل کامل تصویری این دیدار است و کافیست منتشرش کند تا حقیقت برای همگان روشن شود.
گفتنی است، در خبری با عنوان «برخورد تند رئیس جمهور لبنان با لاریجانی»، رئیسجمهور لبنان مدعی شد: به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، «سخنان بسیار تندی» گفته که او را ناراحت کرده است.
بنا بر این گزارش، جوزف عون گفت: علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران "سخنان بسیار تندی از من شنید و بسیار پرتنش به نظر میرسید.
وی افزود: به او گفتم: شیعیان لبنان مسئولیت من هستند، نه شما. این مواضع بالاتر از هر گونه ابراز نظری است.