پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، بعید و دور از واقعیت می‌دانیم که این عبارات سخیف و بی‌معنی اساساً از زبان رئیس‌جمهور لبنان خارج شده باشد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۵۷
| |
1880 بازدید

پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون

به گزارش تابناک، المیادین به نقل از منابع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: آن‌چه در مورد محتوای دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با رئیس‌جمهور لبنان منتشر شده است کاملاً کذب و فاقد صحت است.

به‌طور کامل بعید و دور از واقعیت می‌دانیم که این عبارات سخیف و بی‌معنی اساساً از زبان رئیس‌جمهور لبنان خارج شده باشد. اعتقاد داریم که ریاست‌جمهوری لبنان دارای فایل کامل تصویری این دیدار است و کافیست منتشرش کند تا حقیقت برای همگان روشن شود.

گفتنی است، در خبری با عنوان «برخورد تند رئیس جمهور لبنان با لاریجانی»، رئیس‌جمهور لبنان مدعی شد: به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، «سخنان بسیار تندی» گفته که او را ناراحت کرده است. 

بنا بر این گزارش، جوزف عون گفت: علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران "سخنان بسیار تندی از من شنید و بسیار پرتنش به نظر می‌رسید. 

وی افزود: به او گفتم: شیعیان لبنان مسئولیت من هستند، نه شما. این مواضع بالاتر از هر گونه ابراز نظری است.

 

علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی لبنان جوزف عون رئیس جمهور لبنان
