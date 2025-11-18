عبدی به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض اولین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سهشنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و امیر عبدی کشتیگیر ایران در فینال وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف آکژول محموداف از قرقیزستان رفت و اسیر تجربه حریف نامدارش شد.
عبدی وقت اول این مسابقه با امتیاز اخطار برنده شد اما در تایم دوم با وجود حملات زیاد عبدی داوران به او اخطار دادند و در خاک آکژول با استفاده از تجربهاش ۵ امتیاز به دست آورد و بعد هم با ضربه فنی عبدی را شکست داد.
امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم برای رسیدن به دیدار فینال ابتدا غنیزاده از آذربایجان را شکست داد. او در دور دوم هم مقابل ژوراف از تاجیکستان با ضربه فنی شکست داد. همچنین عبدی در دیدار نیمهنهایی مقابل عبداله عبدالیف از ازبکستان را با نتیجه شش بر صفر شکست داد.
در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی لیوان یک طلا، یک نقره و یک برنز را به دست آورد.