بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

عبدی به مدال نقره رسید

کشتی‌گیر وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در مصاف با دارنده مدال نقره و برنز از قرقیزستان شکست خورد و به مدال نقره رسید. 
کد خبر: ۱۳۴۰۹۵۵
| |
168 بازدید
عبدی به مدال نقره رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و امیر عبدی کشتی‌گیر  ایران در فینال وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف آکژول محموداف از قرقیزستان رفت و اسیر تجربه حریف نامدارش شد. 

عبدی وقت ا‌ول این مسابقه با امتیاز اخطار برنده شد اما در تایم دوم با وجود حملات زیاد عبدی داوران به او اخطار دادند و در خاک آکژول با استفاده از تجربه‌اش ۵ امتیاز به دست آورد و بعد هم با ضربه فنی عبدی را شکست داد. 

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم برای رسیدن به دیدار فینال ابتدا غنی‌زاده از آذربایجان را شکست داد. او در دور دوم هم مقابل ژوراف از تاجیکستان با ضربه فنی شکست داد. همچنین عبدی در دیدار نیمه‌نهایی مقابل عبداله عبدالیف از ازبکستان را با نتیجه شش بر صفر شکست داد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی لیوان یک طلا، یک نقره و یک برنز را به دست آورد.

بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی کشتی کشتی فرنگی عبدی مدال نقره
