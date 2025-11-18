اسماعیلی چراغ اول را روشن کرد

سعید اسماعیلی در دیدار فینال ۶۷ کیلوگرم با پیروزی مقابل حسرت جعفراف از آذربایجان به مدال طلای این وزن رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم با غلبه بر حریف نامدار اولین مدال طلای کشتی فرنگی را به دست آورد.

حریف اسماعیلی در دیدار فینال حسرت جعفراف آذربایجانی بود که مدال نقره و برنز جهان و المپیک بود که در یک نابغه نفس‌گیر اسماعیلی برنده شد.

سعید اسماعیلی در وقت این مسابقه با نظر داوران در خاک نشست و بعد هم با تشخیص داوران استفاده خطا از پا باعث شد امتیاز دیگر از دست بدهد.

در وقت دوم اما اسماعیلی با بیرون انداختن حریفش یک امتیاز گرفت. با اخطار داور و بعد هم بیرون انداختن حریف دو امتیاز دیگر گرفت تا همه چیز مساوی شود.

ای کشتی حساس در یک دقیقه پایانی با رفت و آمدهای زیادی همراه شد اما سعید اسماعیلی در ثانیه پایانی با اجرای فن کمر توانست حریف را به پل بزند و ۷ بر ۳ برنده شود.

سعید اسماعیلی برای رسیدن به دیدار فینال در دور نخست استراحت داشت. او در اولین کشتی خود هشت بر صفر عارف محمدی کشتی‌گیر ایرانی قطر را شکست داد. او در دیدار نیمه‌نهایی هم خالماخونف ازبکستانی را شکست داده بود.

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شانس کسب دو مدال طلای دیگر را دارد.