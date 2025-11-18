میلی صفحه خبر لوگو بالا
ترامپ در نامه به رهبر انقلاب چه نوشته بود؟

نخست‌وزیر فقید ژاپن پس از خروج ترامپ از برجام در ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۸ سفری به تهران داشت و با رهبر انقلاب نیز دیدار کرد. تصویر دیدار وی با رهبری در حالی که روی پاکت نامه‌ای نشسته بود سروصدای زیادی ایجاد کرد و رسانه‌ها در مورد متن نامه ترامپ برای رهبر ایران گمانه‌زنی‌های زیادی کردند.
به گزارش تابناک، نخست‌وزیر فقید ژاپن پس از خروج ترامپ از برجام در ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۸ سفری به تهران داشت و با رهبر انقلاب نیز دیدار کرد. تصویر دیدار وی با رهبری در حالی که روی پاکت نامه‌ای نشسته بود سروصدای زیادی ایجاد کرد و رسانه‌ها در مورد متن نامه ترامپ برای رهبر ایران گمانه‌زنی‌های زیادی کردند.

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کتاب اخیر خود با عنوان در اندیشه ایران نوشته است: «در سفر شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن به تهران، او پیامی از سوی ترامپ برای رهبری داشت که در این پیام آمده بود ما قصدی برای جنگ با ایران و تغییر رژیم نداریم و در عین حال هم اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهیم. رهبری هم پاسخ محکمی دادند و گفتند نمی‌توانند نظام را ساقط کنند و ما هم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اگر بودیم تا الان ساخته بودیم.

تلویزیون ایران صحبت‌های رهبری را به طور کامل پخش کرد، موضوعی که پیش از این سابقه نداشت و باعث دلخوری طرف ژاپنی شد و سفر بی‌نتیجه ماند.»

