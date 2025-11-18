ترامپ در نامه به رهبر انقلاب چه نوشته بود؟

به گزارش تابناک، نخستوزیر فقید ژاپن پس از خروج ترامپ از برجام در ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۸ سفری به تهران داشت و با رهبر انقلاب نیز دیدار کرد. تصویر دیدار وی با رهبری در حالی که روی پاکت نامهای نشسته بود سروصدای زیادی ایجاد کرد و رسانهها در مورد متن نامه ترامپ برای رهبر ایران گمانهزنیهای زیادی کردند.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم در کتاب اخیر خود با عنوان در اندیشه ایران نوشته است: «در سفر شینزو آبه نخستوزیر ژاپن به تهران، او پیامی از سوی ترامپ برای رهبری داشت که در این پیام آمده بود ما قصدی برای جنگ با ایران و تغییر رژیم نداریم و در عین حال هم اجازه دسترسی ایران به سلاح هستهای را نمیدهیم. رهبری هم پاسخ محکمی دادند و گفتند نمیتوانند نظام را ساقط کنند و ما هم به دنبال سلاح هستهای نیستیم و اگر بودیم تا الان ساخته بودیم.
تلویزیون ایران صحبتهای رهبری را به طور کامل پخش کرد، موضوعی که پیش از این سابقه نداشت و باعث دلخوری طرف ژاپنی شد و سفر بینتیجه ماند.»