ترامپ در نامه به رهبر انقلاب چه نوشته بود؟

نخست‌وزیر فقید ژاپن پس از خروج ترامپ از برجام در ۲۳ خرداد سال ۱۳۹۸ سفری به تهران داشت و با رهبر انقلاب نیز دیدار کرد. تصویر دیدار وی با رهبری در حالی که روی پاکت نامه‌ای نشسته بود سروصدای زیادی ایجاد کرد و رسانه‌ها در مورد متن نامه ترامپ برای رهبر ایران گمانه‌زنی‌های زیادی کردند.

اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کتاب اخیر خود با عنوان در اندیشه ایران نوشته است: «در سفر شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن به تهران، او پیامی از سوی ترامپ برای رهبری داشت که در این پیام آمده بود ما قصدی برای جنگ با ایران و تغییر رژیم نداریم و در عین حال هم اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهیم. رهبری هم پاسخ محکمی دادند و گفتند نمی‌توانند نظام را ساقط کنند و ما هم به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اگر بودیم تا الان ساخته بودیم.

تلویزیون ایران صحبت‌های رهبری را به طور کامل پخش کرد، موضوعی که پیش از این سابقه نداشت و باعث دلخوری طرف ژاپنی شد و سفر بی‌نتیجه ماند.»