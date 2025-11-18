میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان به سفیر اتریش: مقابل تبلیغات ضدایران بایستید

رئیس جمهور با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید اتریش در دوره مأموریت خود، گفت: امیدوارم در مسیر انجام وظایف دیپلماتیک، ضمن مشاهده عینی واقعیت‌های موجود، بتوانید تصویری دقیق و منصفانه از شرایط ایران ارائه کنید و در خنثی‌سازی تبلیغات نادرست ضدایرانی نقش‌آفرین باشید.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۳۰
| |
4 بازدید
پزشکیان به سفیر اتریش: مقابل تبلیغات ضدایران بایستید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان ظهر امروز - سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - در آیین دریافت استوارنامه آقای فردریش اشتیفت، سفیر جدید جمهوری اتریش در ایران، با اشاره به پیشینه مثبت و تاریخی روابط تهران و وین، اظهار داشت: سابقه روابط دو کشور همواره دوستانه، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل بوده است و جمهوری اسلامی ایران خواهان تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه در همه عرصه‌هاست.

رئیس جمهور تعامل، همکاری و توسعه روابط با همه کشورهای جهان بر پایه دوستی، صلح و منافع مشترک را محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با بیان اینکه از نخستین روزهای استقرار دولت، بدخواهان تلاش کرده‌اند در مسیر تعاملات مثبت ایران با جامعه جهانی اخلال ایجاد کنند، افزود: برخی کشورها با ادعاهای واهی و دروغین و فضاسازی تبلیغاتی گسترده، تلاش کرده‌اند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را مخدوش جلوه دهند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در پی تولید سلاح اتمی نبوده و برنامه هسته‌ای کشورمان تماماً در چارچوب استفاده از ظرفیت‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای و در جهت تأمین نیازهای مردم در حوزه‌های بهداشت، درمان، صنعت، کشاورزی، علم و فناوری دنبال شده است.

پزشکان با آرزوی موفقیت برای سفیر جدید اتریش در دوره مأموریت خود، تأکید کرد: امیدواریم در مسیر انجام وظایف دیپلماتیک، ضمن مشاهده عینی واقعیت‌های موجود، بتوانید تصویری دقیق و منصفانه از شرایط ایران ارائه کنید و در خنثی‌سازی تبلیغات نادرست ضدایرانی نقش‌آفرین باشید.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به رویکرد داخلی دولت در ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان همه اقوام و مذاهب ایرانی تصریح کرد: در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز به دنبال روابط سازنده و متکی بر احترام متقابل و نیز احترام به تمامیت ارضی همسایگان و دیگر کشورها هستیم.

در این مراسم، فردریش اشتیفت سفیر جدید اتریش در ایران نیز سلام‌های گرم رئیس‌جمهور کشورش را به دکتر پزشکیان ابلاغ کرد و با یادآوری نخستین مأموریت خود در ایران گفت: حضور پیشین من در تهران با دوران مذاکرات برجام مصادف بود که متأسفانه خروج یک‌جانبه ایالات متحده از آن، نتایج تلخی به همراه داشت. همچنین با نهایت تأسف، پیگیر حملات نظامی اخیر علیه ایران بودم که به‌عنوان یک دوستدار ایران، قلبم از آن حوادث جریحه‌دار شد. ما در اتریش هیچ‌گاه این اقدامات را تأیید نکرده‌ایم و همواره بر حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو، تعامل و دیپلماسی تأکید داشته‌ایم.

سفیر اتریش با تأکید بر آمادگی کشورش برای حمایت از روندهای دیپلماتیک افزود: اتریش همواره آماده میزبانی مذاکرات و تسهیل مسیر گفت‌وگو بوده است. امیدواریم سال‌های پیش‌رو برای جهان -به‌ویژه برای کشور و مردم ایران- سرشار از ثبات، آرامش، صلح و پیشرفت باشد.

فردریش اشتیفت همچنین اظهار داشت: برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها نهایت تلاش خود را به‌کار خواهم بست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان اتریش سفیر تبلیغات ضدایرانی
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان بالاخره طرح جامع را رو کرد!
رئیس جمهور به قهرمانان ربوکاپ تبریک گفت
پیام پزشکیان به بن سلمان چه بود؟ + جزییات
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpu
tabnak.ir/005cpu