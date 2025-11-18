دستگیری سرکرده درگیری خیابانی تهرانپارس

درگیری، دعوا، عربده‌کشی و قدرت‌نمایی اراذل‌واوباش تمامی ندارد؛ پلیس می‌گوید که عامل اصلی درگیری دیروز تهرانپارس را بازداشت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ متهم اصلی درگیری محلی در تهرانپارس که عامل مزاحمت و سد کردن مسیر رفت‌وآمد شهروندان شده بود دستگیر شد.

روز گذشته اراذلی که سه سال پیش در پی بروز یک نزاع اقدام به مجروح نمودن یکی از شهروندان با سلاح گرم کرده و متواری شده بود دستگیر شد.

در درگیری تهرانپارس که دیروز_ ۲۶ آبان ۱۴۰۴_ رخ داد مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ پس از شناسایی افراد دخیل، متهم اصلی را در محدوده فلکه چهارم تهرانپارس دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاهش تعدادی سلاح سرد و مقادیری اقلام ممنوعه کشف و ضبط شد.