میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیدا شدن طلاهای پنج‌میلیاردی در میان زباله‌ها

مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: در جریان گم‌شدن مقادیر زیادی طلا از یک خانواده در بروجرد کارگر پاک‌دست شهرداری طلاهای گمشده را به صاحبش برگرداند.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۰۶
| |
1004 بازدید
|
۱
پیدا شدن طلاهای پنج‌میلیاردی در میان زباله‌ها

به گزارش تابناک به فارس؛ مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد اظهار کرد: در پی اعلام یک خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از طلا‌های آنان در بین زباله گمشده شده است به‌سرعت عملیات پیداکردن طلا‌ها توسط کارکنان شهرداری در محل دفن زباله‌ها آغاز شد. وی با اشاره پایش ۲۷۰ تن زباله در این مساله افزود: با تلاش حدوداً ۶ ساعته در نهایت یکی از کارگران کیسه طلا‌ها را پیدا و تحویل داد.

مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد گفت: ارزش طلا‌ها حدود پنج میلیارد تومان بود که به صاحبش برگردانده شد. شعبان افزود: کارگر پاک‌دست شهرداری که طلا‌ها را پیدا کرده بود همسرش در بیمارستان بستری بود و نیاز مالی به پول داشت، صاحب طلا‌ها نیز به پاس اقدام ارزشمند این کارگر هزینه‌های کامل بیمارستان را پرداخت و از کارگران شهرداری تجلیل کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا زباله شهرداری کارگر پسماند
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
«ایران» از موضوعات مورد گفتگوی بن‌سلمان و ترامپ است/ خرید اف ۳۵ در گرو پیمان ابراهیم
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فروشندۀ ارزهای تقلبی دستگیر شد
اعلام میزان خسارت خودروهای سواری در جنگ ۱۲ روزه
مرگ یک کارگر ۱۳ ساله در اصفهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
10
پاسخ
خبر خوبی بود و خصوصا قدردانی صاحب طلا از کارگر شریف خیلی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۷۱ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۴ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cpW
tabnak.ir/005cpW