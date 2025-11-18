میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت پایه بنزین سوپر اعلام شد

قیمت پایه بنزین سوپر در اولین عرضه ۶۵۸۰۰ تومان اعلام شده است.
قیمت پایه بنزین سوپر اعلام شد

به گزارش تابناک؛ بورس انرژی ایران اعلام کرده است که عرضه رسمی بنزین سوپر وارداتی از دوم آذر آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه این بورس، قیمت پایه برای هر لیتر بنزین سوپر در نخستین عرضه، ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است. این نخستین بار پس از ماه‌هاست که بنزین سوپر وارداتی در قالب رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه می‌شود. به گفته کارشناسان، تعیین قیمت پایه می‌تواند مبنایی برای شفاف‌سازی هزینه واردات و روند تأمین بنزین سوپر در ماه‌های پیش‌رو باشد. مقام‌های رسمی تاکنون توضیح بیشتری درباره حجم عرضه، برنامه زمانی عرضه‌های بعدی و اثر این قیمت بر بازار داخلی ارائه نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود اطلاعات تکمیلی طی روز‌های آینده منتشر شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
2
4
پاسخ
کی با این قیمت بنزین میزنه آخه ؟
پاسخ ها
نکته بین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
کسی با این قیمت بنزین نمیزنه. دارن مردم رو آماده می کنن که اگه فردا بنزین رو کردن 50 هزارتومن همشون خوشحال بشن که خوب شد 65800 تومن نکردن!! و دیگه نریزن وسط خیابون
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
همون بنزین سوپر داخلیه که با قدری هم بنزین معمولی مخلوط کردن. کی وارد کرده با این قیمت مشتری نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
1
1
پاسخ
جدی میفرمایید ؟؟!!
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
