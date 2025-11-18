قیمت پایه بنزین سوپر اعلام شد

به گزارش تابناک؛ بورس انرژی ایران اعلام کرده است که عرضه رسمی بنزین سوپر وارداتی از دوم آذر آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه این بورس، قیمت پایه برای هر لیتر بنزین سوپر در نخستین عرضه، ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است. این نخستین بار پس از ماه‌هاست که بنزین سوپر وارداتی در قالب رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه می‌شود. به گفته کارشناسان، تعیین قیمت پایه می‌تواند مبنایی برای شفاف‌سازی هزینه واردات و روند تأمین بنزین سوپر در ماه‌های پیش‌رو باشد. مقام‌های رسمی تاکنون توضیح بیشتری درباره حجم عرضه، برنامه زمانی عرضه‌های بعدی و اثر این قیمت بر بازار داخلی ارائه نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود اطلاعات تکمیلی طی روز‌های آینده منتشر شود.