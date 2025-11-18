کاپیتان پرسپولیس بازی با تراکتور را از دست داد

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ با آغاز مرحله ورود تیمهای لیگ برتری به جام حذفی، فدراسیون فوتبال لیست محرومان جدید و همچنین احکام باقیمانده از فصل قبل را اعلام کرد. مهمترین غایب این مرحله، امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، است که دیدار حساس تیمش مقابل تراکتور را از دست داده است.
علاوه بر عالیشاه، وحدت حنانوف بازیکن تیم سپاهان اصفهان نیز به دلیل محرومیت از فصل قبل، نمیتواند تیمش را در این مرحله همراهی کند. در این لیست نام سعید اخباری سرمربی چادرملو اردکان و بازیکنانی، چون روحاله اصغری از آلومینیوم اراک نیز به چشم میخورد