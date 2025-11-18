میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کاپیتان پرسپولیس بازی با تراکتور را از دست داد

امید عالیشاه به دلیل محرومیت باقی‌مانده از فصل قبل جام حذفی، دیدار حساس تیمش مقابل تراکتور را از دست داد
کد خبر: ۱۳۴۰۸۷۴
| |
2 بازدید
کاپیتان پرسپولیس بازی با تراکتور را از دست داد

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ با آغاز مرحله ورود تیم‌های لیگ برتری به جام حذفی، فدراسیون فوتبال لیست محرومان جدید و همچنین احکام باقی‌مانده از فصل قبل را اعلام کرد. مهم‌ترین غایب این مرحله، امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، است که دیدار حساس تیمش مقابل تراکتور را از دست داده است.

علاوه بر عالیشاه، وحدت حنانوف بازیکن تیم سپاهان اصفهان نیز به دلیل محرومیت از فصل قبل، نمی‌تواند تیمش را در این مرحله همراهی کند. در این لیست نام سعید اخباری سرمربی چادرملو اردکان و بازیکنانی، چون روح‌اله اصغری از آلومینیوم اراک نیز به چشم می‌خورد

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امید عالیشاه لیگ برتر جام حذفی محرومان تیم سپاهان
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال اعلام شد
تغییر مهم در ساختار مدیریتی پرسپولیس
کُری سنگین حریف دسته دومی استقلال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۸۹ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005cp0
tabnak.ir/005cp0