به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ درباره عدم تعهد اخلاقی و حرفهای برخی پزشکان در حوزه جراحیهای زیبایی گفت: پزشکی داشتیم که در پیج خود با این عنوان خودش را معرفی کرده بود؛ ۳۰۰۰ عمل جراحی موفق!
وی با بیان اینکه این پزشک واقعاً شایسته این بود که هیچ کمک و ارفاقی در مجازاتش لحاظ نشود، درباره تخلفات این پزشک گفت: این فرد، جراح عمومی بود و خودش جراحیها را انجام نمیداد بلکه یکی از دستیارانش را که فردی دیپلمه بوده، به اتاق عمل میبرده و اجازه میداده است او بهجای پزشک اصلی، جراحی بینی انجام دهد.
صانعی ادامه داد: این فرد بعد از توضیحات چگونگی انجام جراحی به دستیارش، خودش از اتاق خارج میشده است، دستیار هم بدون اینکه بیماران را بیهوش کند، صرفاً با بیحسی موضعی شروع به جراحی بینی میکرده است و بیماران که از پزشک شکایت کردهاند، میگفتند که تمام مراحل جراحی را مشاهده کردهاند و میدیدند که پزشک توضیحاتی به دستیارش میداده و از اتاق خارج میشده است.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران گفت: اولاً که انجام جراحی در مطب، غیرمجاز است، ثانیاً این پزشک اگر وجدان داشت، خودش جراحی را انجام میداد؛ این آدم واقعاً شایسته این است که از هیچ ارفاق و تخفیف و تعلیق مجازاتی بهرهمند نشود.
وی گفت: بسیاری از بانوانی که برای جراحی به این پزشک مراجعه کردند، بهدلیل مشکلات ناشی از جراحی، در زندگی شخصی هم با همسرانشان دچار اختلاف شدند که این اختلافات به طلاق کشیده شد. یک پزشک اگر وجدان کاری نداشته باشد میتواند یک زندگی را به نابودی بکشاند.