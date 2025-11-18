میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهاجرانی: با طرح جدید کالابرگ قیمت‌ها ثابت می‌ماند

سخنگوی دولت ارسال پیام رئیس‌جمهوری به پادشاه عربستان را تایید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴۹
| |
340 بازدید
|
۵

مهاجرانی: با طرح جدید کالابرگ قیمت‌ها ثابت می‌ماند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری هفتگی با اشاره به ارسال پیام رئیس‌جمهوری به پادشاه عربستان، اظهار کرد: به جهت اینکه در سال گذشته کشور عربستان با کشور ما همکاری بسیار خوبی داشتند، به خصوص درخصوص بازگشت حجاج که در زمان جنگ اتفاق افتاد؛ آقای رئیس‌جمهور در این پیام تشکر ایران از عربستان را ابراز کردند.

مهاجرانی: با طرح جدید کالابرگ قیمت‌ها کالا ثابت می‌ماند

سخنگوی دولت: موضوع طرح کالابرگ مورد توجه مجلس و دولت است. طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت کار و جهاد کشاورزی و مجلس انجام خواهد شد جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.

هنوز درباره نرخ سوم جمع بندی نهایی نشده است

وی با تاکید بر اینکه سهمیه‌های بنزین هیچ تغییری در حجم و قیمت نخواهند داشت، یادآور شد: دولت ناگزیر است ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند و از طرفی قیمت تمام‌شده بنزین حدود ۷۰ هزار تومان است.

مهاجرانی همچنین تصریح کرد: جمع‌بندی نهایی درباره نرخ سوم هنوز انجام نشده است.

شبکه‌ انتقال آب فرسوده است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه دولت برای جلوگیری از هدررفت آب به‌ویژه در خطوط فرسوده انتقال آب، گفت: شبکه‌ انتقال آب فرسوده است و مقداری از هدررفت آب در آنجا رخ می‌دهد. در همین زمینه دولت برنامه مداوم کاهش هردروفت آب را در دستور کار دارد.اصلاح فرسودگی‌ها و توسعه شبکه آب شرب نیز در دستور کار است.

وی افزود: نمی‌توانیم آب شرب را به مردم نرسانیم. آب صنعتی و آب کشاورزی موضوع دیگری است، اما نمی‌توانیم چشم خود را بر نداشتن آب شرب در برخی مناطق که دچار تنش آبی شده ببندیم.

مهاجرانی ادامه داد: برنامه‌های مثل بازچرخانی و جلوگیری از هدررفت آب را اجرا می‌کنیم و البته اثر تحریم‌ها را هم نمی‌توان نادیده گرفت. کشوری که سال‌ها با تحریم مواجه شده بدیهی است که تا حدودی مشکلاتی از این دست داشته باشد.

ادامه دارد

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان پیام رئیس جمهور عربستان ریاض
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر در رابطه و همکاری ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
پیام پزشکیان خطاب به مردم
مهاجرانی: ذخایر استراتژیک دست‌نخورده مانده است
مهاجرانی: درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم
رئیس جمهور: برادری بین کشور‌ها؛ فراتر از مناسبات سیاسی است
چهارشنبه تعطیل نیست!
پیام سه زبانه پزشکیان در شبکه ایکس
همدلی مردم ایران عامل پیروزی در جنگ ترکیبی
مهاجرانی: بر عهدی که با کارگران بستیم، هستیم
سخنگوی دولت: خسارات به مردم مطابق قانون پرداخت می‌شود
کارگروه «سرمایه‌گذاری برای تولید» تشکیل شد
احتمال تغییر سیاستهای ریاض در قبال تهران
واکنش سخنگوی دولت به آغاز مذاکرات ایران و امریکا
مهاجرانی: ذخایر راهبردی دست‌نخورده است
مهاجرانی: اتباع خارجی زیر ذره‌بین وزارت کشور!
واکنش کیهان به اظهارات مهاجرانی پیرامون پیوستن ایران به FATF
وحدت ملی؛ پیام تشییع شهدای وطن
واکنش سخنگوی دولت به ناآرامی‌های ترکیه
پیام رئیس جمهور به مناسبت روز ملی دامپزشکی
مهاجرانی: وزارت کشور در حال ساماندهی اتباع غیرمجاز است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
3
پاسخ
با این مصاحبه خدا به داد ملت برسد قیمت ها باز هم افزایش پیدا خواهد کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
2
پاسخ
خیر اینطور نیست بیش از دو میلیون کالا و خدمت دارد در کشور ارائه می‌شود با دادن چند قلم کالا تورم کنترل نمی شود ...لطفی بفرمایید یک قلم آنهم‌دلار را گران نکنید اوتومات همه چی ثبات پیدا میکنه نمیخاد کالابرگم بدین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
1
پاسخ
فقط حرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
یکی میگه 30 تومن یکی دیگه میگه 50 تومن یکی 60 و دیگری 70 ، ظاهرا خودتون هم نمی دونید چند چند هستید یا تورم 100% توی این مدت کوتاه نرخ بنزین رو از 38 تومن رسونده به 70 تومن
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
0
0
پاسخ
اگر کرونا و تیفوس و برنج هندی ما رو نکشه ... این جمله هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدیم خواهد کشت ... حداقل 20 ساله عده ای می گویند بابا به هر فرد ایرانی بر اساس کد ملی دو زار بنزین بدهید ... هر کس خواست بنزین بخرد و هر کس نخواست به یه دستور در گوشی پولش را برنج پاکستانی بخرد .... دولت هم مجبور نشود 5 میلیارد بنزین وارد کند ... ولی و هزار ولی دیگه در کار است ... 20 سال انتظار ... راستی بنزین 70 هزار تومنه ... 70 هزار ... یعنی چی ... خب گاز بدن مردم ...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۱۸۹ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۶۷ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005cob
tabnak.ir/005cob