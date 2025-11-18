به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری هفتگی با اشاره به ارسال پیام رئیسجمهوری به پادشاه عربستان، اظهار کرد: به جهت اینکه در سال گذشته کشور عربستان با کشور ما همکاری بسیار خوبی داشتند، به خصوص درخصوص بازگشت حجاج که در زمان جنگ اتفاق افتاد؛ آقای رئیسجمهور در این پیام تشکر ایران از عربستان را ابراز کردند.
مهاجرانی: با طرح جدید کالابرگ قیمتها کالا ثابت میماند
سخنگوی دولت: موضوع طرح کالابرگ مورد توجه مجلس و دولت است. طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت کار و جهاد کشاورزی و مجلس انجام خواهد شد جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.
هنوز درباره نرخ سوم جمع بندی نهایی نشده است
وی با تاکید بر اینکه سهمیههای بنزین هیچ تغییری در حجم و قیمت نخواهند داشت، یادآور شد: دولت ناگزیر است ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کند و از طرفی قیمت تمامشده بنزین حدود ۷۰ هزار تومان است.
مهاجرانی همچنین تصریح کرد: جمعبندی نهایی درباره نرخ سوم هنوز انجام نشده است.
شبکه انتقال آب فرسوده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه دولت برای جلوگیری از هدررفت آب بهویژه در خطوط فرسوده انتقال آب، گفت: شبکه انتقال آب فرسوده است و مقداری از هدررفت آب در آنجا رخ میدهد. در همین زمینه دولت برنامه مداوم کاهش هردروفت آب را در دستور کار دارد.اصلاح فرسودگیها و توسعه شبکه آب شرب نیز در دستور کار است.
وی افزود: نمیتوانیم آب شرب را به مردم نرسانیم. آب صنعتی و آب کشاورزی موضوع دیگری است، اما نمیتوانیم چشم خود را بر نداشتن آب شرب در برخی مناطق که دچار تنش آبی شده ببندیم.
مهاجرانی ادامه داد: برنامههای مثل بازچرخانی و جلوگیری از هدررفت آب را اجرا میکنیم و البته اثر تحریمها را هم نمیتوان نادیده گرفت. کشوری که سالها با تحریم مواجه شده بدیهی است که تا حدودی مشکلاتی از این دست داشته باشد.
