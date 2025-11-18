میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

دو طلا، دو نقره، یک برنز برای ایران در یازدهمین روز مسابقات کشورهای اسلامی

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در یازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز سه شنبه ۲۷ آبان پیگیری شد.
دو طلا، دو نقره، یک برنز برای ایران در یازدهمین روز مسابقات کشورهای اسلامی

ورزشکاران کشورمان در یازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۲۲:۴۸

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، مسابقات پرتاب وزنه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از ساعت ۲۲ (۲۱:۳۰ به وقت محلی) امروز، سه‌شنبه در ورزشگاه فیصل بن فهد بن عبدالعزیز برگزار شد که محمدرضا طیبی از ایران مدال نقره مسابقات را کسب کرد.

رکورددار پرتاب وزنه ایران با رکورد ۲۰.۸۷ متر، در این رقابت با ثبت رکورد ۱۹.۳۵ متر مدال نقره پرتاب وزنه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را از آن خود کرد. مدال طلای پرتاب وزنه به احمد خلیفه رسید که توانست پرتاب ۱۹.۳۹ متری داشته باشد.

محمدرضا طیبی، ملی‌پوش پرتاب وزنه کشورمان که در مسابقات قهرمانی آسیا با پرتاب ۲۰.۳۳ متر به مدال طلا رسید، در این مسابقات با ۵ ورزشکار رقابت کرد؛ دیجبرین احمت از قطر، اسماعیل علی‌اف از آذربایجان، دوستون رجب‌اف از ازبکستان، محمد احمد خلیفه از مصر و عبدالرحمن محمود از بحرین حریفان محمدرضا طیبی بودند.

طیبی در پرتاب اول خود رکورد ۱۸.۶۷ را به ثبت رساند و در دومین و سومین پرتاب به ۱۹.۳۵ متر رسید، اما در چهارمین و پنجمین  حرکت خود خطا کرد. طیبی در حرکت نهایی خود نیز ۱۹.۰۶ متر را به ثبت رساند تا دستش از مدال طلا کوتاه بماند.

ترتیب نفرات اول تا ششم به شرح زیر است:

۱-احمد خلیفه، ۱۹.۳۹ متر
۲-محمدرضا طیبی، ۱۹.۳۵ متر 
۳-عبدالرحمن محمود، ۱۸.۷۱ متر
۴-دی‌جبرین احمت، ۱۸.۵۱ متر 
۵--دوستون رجب‌اف، ۱۷.۹۰ متر
۶-اسماعیل علی‌اف، ۱۷.۲۱ متر

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک از نزدیک شاهد رقابت محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه بود.

گفتنی است رکورد جهانی این ماده با ۲۳.۵۶ متر در اختیار رایان کروسر از ایالات متحده آمریکاست.

صعود تیم ملی بسکتبال بانوان با صدرنشینی 
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۲۱:۴۷

به گزارش ... تیم‌ ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران سومین مسابقه خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 ریاض را امشب (سه‌شنبه) برابر الجزایر انجام داد و با نتیجه ١٩-٩ پیروز شد.
  
بدین ترتیب ملی پوشان کشورمان به عنوان تیم اول صعود کردند.
 
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حاضر شده‌اند.
 
بانوان ایران پیش از این مصر و قطر را شکست داده بودند.

شکست تیم بسکتبال سه نفره مردان ایران مقابل ساحل عاج
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۲۰:۳۸

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، تیم‌ ملی بسکتبال سه به سه آقایان در دومین دیدار خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ که در شهر ریاض عربستان در جریان است امشب (سه‌شنبه) مقابل ساحل عاج تن به شکست ١۵-١٢ داد.

پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو ترکیب ایران را تشکیل می‌دهند و زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این مسابقات حضور یافته‌اند.
  
ملی‌ پوشان کشورمان در نخستین دیدار ترکیه را از پیش‌رو برداشته بودند.

فرخی طلا دوم را ضرب کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۲۰:۰۸

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و غلامرضا فرخی دارنده مدال طلای جهان در دیدار فینال وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف اسلام اویلوف از قزاقستان رفت و با نتیجه شش بر صفر برنده شد.

غلامرضا فرخی در وقت اول با اخطار امتیاز دا ران یک بر صفر برنده شد اما در وقت دوم هم از ذات حملاتش نکشید تا این‌که دا‌ران را برای دادن اخطار دوم به کشتی‌گیر قزاقستانی قانع کرد. 

این‌بار فرخی حریف را از تشک جدا کرد و به بیرون پرتاب کرد تا سه امتیاز دیگر بگیرد. با اعتراض مربیان قزاق یک امتیاز دیگر به فرخی داده شد تا فرخی شش بر صفر پیش بیافتد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آوردند. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آورد.

قطر هم مقابل بانوان بسکتبالیست‌ ایران حرفی برای گفتن نداشت
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۲۰:۰۵

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، تیم‌ ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران در دومین دیدار خود از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز (سه‌شنبه) به مصاف قطر رفت و با نتیجه ٢١-٧ به برتری رسید.
 
کیمیا یزدیا طهرانی، نگین رسولی‌پور، شمیم نوری و مهلا عابدی زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حاضر شده‌اند.
 
بانوان ایران در گروه B با مصر، قطر و الجزایر همگروه هستند و در دیدار نخست مصر را شکست داده‌ بودند.

مدال نقره به عبدی رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۹:۵۱

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و امیر عبدی کشتی‌گیر  ایران در فینال وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف آکژول محموداف از قرقیزستان رفت و اسیر تجربه حریف نامدارش شد. 

عبدی وقت ا‌ول این مسابقه با امتیاز اخطار برنده شد اما در تایم دوم با وجود حملات زیاد عبدی داوران به او اخطار دادند و در خاک آکژول با استفاده از تجربه‌اش ۵ امتیاز به دست آورد و بعد هم با ضربه فنی عبدی را شکست داد. 

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم برای رسیدن به دیدار فینال ابتدا غنی‌زاده از آذربایجان را شکست داد. او در دور دوم هم مقابل ژوراف از تاجیکستان با ضربه فنی شکست داد. همچنین عبدی در دیدار نیمه‌نهایی مقابل عبداله عبدالیف از ازبکستان را با نتیجه شش بر صفر شکست داد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی لیوان یک طلا، یک نقره و یک برنز را به دست آورد.

اسماعیلی چراغ اول را روشن کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۹:۱۶

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم با غلبه بر حریف نامدار اولین مدال طلای کشتی فرنگی را به دست آورد. 

حریف اسماعیلی در دیدار فینال حسرت جعفراف آذربایجانی بود که مدال نقره و برنز جهان و المپیک بود که در یک نابغه نفس‌گیر اسماعیلی برنده شد. 

سعید اسماعیلی در وقت این مسابقه با نظر  داوران در خاک نشست و بعد هم با تشخیص داوران استفاده خطا از پا باعث شد امتیاز دیگر از دست بدهد. 

در وقت دوم اما اسماعیلی با بیرون انداختن حریفش یک امتیاز گرفت. با اخطار داور و بعد هم بیرون انداختن حریف دو امتیاز دیگر گرفت تا همه چیز مساوی شود. 

ای کشتی حساس در یک دقیقه پایانی با رفت و آمدهای زیادی همراه شد اما سعید اسماعیلی در ثانیه پایانی با اجرای فن کمر توانست حریف را به پل بزند و ۷ بر ۳ برنده شود. 

سعید اسماعیلی برای رسیدن به دیدار فینال در دور نخست استراحت داشت. او در اولین کشتی خود هشت بر صفر عارف محمدی کشتی‌گیر ایرانی قطر را شکست داد. او در دیدار نیمه‌نهایی هم خالماخونف ازبکستانی را شکست داده بود. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شانس کسب دو مدال طلای دیگر را دارد.

شکست حسرت‌بار ریحانه رضایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۸:۳۴

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در مرحله یک چهارم نهایی، شمشیربازی اپه زنان بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض، نماینده ایران  با وجود رقابت پایاپایی که داشت، شکست خورد و حذف شد. 

ریحانه رضایی مقابل اگمبردی‌یوا شمشیر‌باز ازبکستان با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مغلوب شد و به مرحله نیمه نهایی نرسید. به این ترتیب شانس کسب مدال برنز را از دست داد. 

رضایی در مرحله یک شانزدهم نهایی استراحت داشت. او  در مرحله یک هشتم نهایی برابر زینب الحسانی از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد. 

او در مرحله گروهی چهار پیروزی مقابل شمشیربازان ازبکستان، امارات، اردن و بحرین و یک شکست برابر نماینده آذربایجان داشت.

روز گذشته ایران در اپه مردان نماینده داشت که محمد اسماعیلی در مرحله یک هشتم نهایی و امیرحسین موشحی در مرحله چهارم نهایی حذف شدند. 

صعود ریحانه رضایی به یک چهارم نهایی شمشیربازی اپه
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۸:۱۲

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، ریحانه رضایی ملی پوش شمشیربازی اپه ایران پس از صعود به جدول حذفی مقابل نماینده امارات  به رقابت پرداخت و در پایان توانست این حریف را شکست دهد. 

ریحانه رضایی در مرحله یک شانزدهم نهایی استراحت داشت. 
او  در مرحله یک هشتم نهایی برابر زینب الحسانی از امارات با نتیجه ۱۵ بر ۱۰ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.

رضایی تنها نماینده اپه زنان ایران در این بازی‌ها است و در مرحله گروهی  چهار پیروزی مقابل شمشیربازان ازبکستان، امارات، اردن و بحرین و یک شکست برابر نماینده آذربایجان داشت.

ریحانه رضایی باوجود شکست راهی دور بعدی شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۴:۳۳

 زنده از عربستان| ۳ فینالیست در کشتی فرنگی
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان ، ریحانه رضایی شمشیرباز جوان کشورمان در در جدول اپه مقدماتی به مصاف حریف آذربایجانی رفت و با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد. 
وی پیش از این مقابل حریف ازبکستانی و اماراتی به نتایج مشابه ۵ بر ۴ به پیروزی رسیده بود. 
وی با حریفان اردنی و بحرینی خود باید دیدار کند. صعود رضایی به دور بعد مسجل شده است.

شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۴:۰۴

زنده از عربستان| ۳ فینالیست در کشتی فرنگی

تیم ملی هندبال مردان ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض مقابل امارات شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود از دور گروهی مسابقات هندبال بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از ساعت ۱۲:۳۰ سه‌شنبه، ۲۷ آبان به مصاف امارات رفتند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۸ شکست خورد.

به این ترتیب شاگردان کاستیو در تیم ایران با شکست مقابل قطر و امارات و پیروزی برابر مالدیو در رتبه سوم گروه A قرار گرفتند و از صعود به نیمه‌نهایی بازماندند.

علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال نیز در سالن مسابقه حضور داشت و نظاره‌گر این دیدار بود. 

نتایج کامل مسابقات تیم ملی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض به شرح زیر است:

ایران ۲۳ - قطر ۳۹

ایران ۵۷ - مالدیو ۱۴

ایران ۲۵ - امارات ۲۸ 

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری بازیکنان تیم ملی هندبال مردان ایران در این بازی‌ها هستند.

محسن کرباسچی سرپرست، رافائل کاستیو سرمربی، مجید رحیمی‌زاده مربی و علی بخشی ماسور نیز کادر تیم ملی هندبال مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

فرخی هم سومین فینالیست ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۵

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

غلامرضا فرخی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آسان ژانیشف از قرقیزستان  به برتری رسید تا سومین فینالیست ایران باشد. 


به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و غلامرضا فرخی دارنده مدال طلای جهان در مرحله‌نیمه‌نهایی وزن ۸۷ کیلوگرم مقابل آسان ژانیف  قرقیزستانی برگزار کرد و در یک کشتی سخت و نفس‌گیر ۷ بر ۶ به برتری رسید. 

غلامرضا فرخی بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم اسلام عباس‌اف را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی هم آسان از قرقیزستان را شکست داد. 

غلامرضا فرخی با این برد به فینال وزن ۸۷ مسابقات کشتی فرنگی  رسید تا سومین کشتی‌گیر ایران باشد که به فبنال می‌رسد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف فینال رسیدند و علی احمدی‌وفا هم در دیدار رده‌بندی حضور دارد.

عبدی نخستین فینالیست کشتی فرنگی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان ، در وزن 77 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های کشورهای اسلامی امیر عبدی در دور نخست با نتیجه 9 بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف عبداله علی اف از ازبکستان رفت و با شکست ۶ بر صفر حریفش راهی فینال شد.

سعید اسماعیلی دومین فینالیست ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۱

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
سعید اسماعیلی در مسابقه نیمه‌نهایی خود با برتری قاطعانه مقابل حریف ازبکستانی به برتری رسید و به فینال راه یافت. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریف ازبکستانی برگزار کرد و یک برد قاطعانه را کسب کرد. 

سعید اسماعیلی در این مسابقه با نتیجه ۹ بر صفر مقابل کشتی‌گیر ازبکستانی به برتری رسید تا هم دومین فینالیست ایران باشد و هم انتقام شکست احمدی‌وفا را بگیرد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

احمدی وفا به فینال نرسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۰

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

علی احمدی‌وفا در مصاف با کشتی‌گیر ازبکستان  در مرحله نیمه نهایی شکست خورد و از راه‌یابی به فینال باز ماند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و علی احمدی‌وفا کشتی‌گیر خوزستانی ایران در دومین رقابت خود به مصاف علیشیر‌گانیف با نتیجه هشت بر صفر شکست خورد. 

علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله نیمه‌ نهایی مقابل علیشیر گانیف شکست خورد و از راه‌یابی به دیدار فینال بازماند. 

احمدی وفا در حالی‌که چهار بر صفر عقب افتاده بود با اجرای کول تنداز حریف ازبک حود غافلگیر شد و با نتیجه هشت بر صفر شکست خورد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

شروع اسماعیلی با ضربه فنی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۲:۳۰

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

سعید اسماعیلی در اولین مسابقه خود با برتری قاطعانه مقابل عارف محمدی به برتری رسید. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم اولین رقابت خود را مقابل عارف محمدی کشتی‌گیر ایرانی قطر  برگزار کرد و یک برد قاطعانه را کسب کرد. 

سعید اسماعیلی که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شده بود، در  دور دوم به مصاف عارف محمدی رفت و با نتیجه هشت بر صفر در همان وقت اول به برتری رسید. 

سعید اسماعیلی هم با این برد به نیمه‌نهایی مسابقات در وزن ۶۷ کیلوگرم رسید. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

راهیابی امیریان به فینال ٨٠٠ متر
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۴۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

علی مرادیان با ثبت رکورد ١ دقیقه و ۵١ ثانیه به فینال دوی ٨٠٠ متر راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت های دومیدانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی صبح امروز با برگزاری دو ٨٠٠ متر پیگیری شد و علی امیریان با ثبت رکورد ١ دقیقه و  ۵١ ثانیه و با کسب عنوان سوم به فینال صعود کرد.

نمایندگان قطر و مراکش نیز پیش از مرادیان خط پایان عبور کردند. پیش از این صعود نمایندگان کویت و ازبکستان نیز به فینال مسجل شده بود.

گفتنی است علی امیریان با رکورد ١ دقیقه و ۴۴ ثانیه وارد این با ی ها شده و با توجه به نزدیکی رکوردها، کسب مدال توسط وی دور از دسترس نیست. 

فینال رقابت های دو ٨٠٠ متر پنج شنبه شب در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض پیگیری خواهد شد.

کولاک عبدی در ریاض
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۳۹

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

امیر عبدی در دومین مسابقه خود با برتری قاطعانه مقابل حریف خود توانست دومین برد را هم با ضربه فنی کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و امیر عبدی کشتی‌گیر  ایران در دومین رقابت به مصاف ژورواف از تاجیکستان رفت.
امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم بعد از غلبه غنی‌زاده از آذربایجان به مصاف ژوراف از تاجیکستان رفت و این مسابقه را هم با ضربه فنی برنده شد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

احمدی وفا هم با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۳۷

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
علی احمدی‌وفا با برتری قاطعانه مقابل حریف  تاجیکستان خود توانست یک برد قاطعانه  را کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و علی احمدی‌وفا کشتی‌گیر خوزستانی ایران در اولین رقابت به مصاف اسلام‌جان عزیزاف از تاجیکستان رفت. 

علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم در همان دور نخست به مصاف عزیزاف از تاجیکستان رفت و در همان تایم اول چهار بر صفر عقب افتاد اما خیلی زود با کسب ۳ امتیاز اختلاف را در وقت اول کم کرد. 

احمدی وفا در وقت دوم با اجرای سالتونه بارانداز و یک خاک ۱۰ بر ۴ برنده شد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

عبدی اولین برد کشتی فرنگی را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۰۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
امیر عبدی با برتری قاطعانه مقابل حریف مطرح آذربایجانی خود توانست اولین برد ایران را کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) آغاز شد و امیر عبدی به عنوان اولین کشتی‌گیر ایران به روی تشک رفت. 

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم در همان دور نخست به مصاف غنی‌زاده از آذربایجان دارنده مدال جهانی رفت و در همان تایم اول با یک خاک کردن و البته اجرای سالتونه بارانداز هشت بر صفر برنده شد. 

امیر عبدی در این مسابقه یک برد عالی را کسب کرد و حالا منتظر مشخص شدن حریفش در مرحله بعد است.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
کشتی فرنگی کشتی آزاد همبستگی کشور‌های اسلامی مسابقات مدال
مطالب مرتبط
زنده از عربستان| دو طلا در انتظار کشتی ایران
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید/ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
فرخی طلای دوم را ضرب کرد
عبدی به مدال نقره رسید
اسماعیلی چراغ اول را روشن کرد
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال اعلام شد
نخستین مدال ایران در المپیک ناشنوایان
طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی
دو نقره و یک برنز برای معینی در وزنه‌برداری
سبد سبد طلا؛ ۴طلا ووشو و یک طلا تکواندو برای ایران
مدال برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری بانوان
یک مدال طلا حاصل کار ایران در روز دهم
پیروزی بانوان با ۸۶۸ مدال؛ رکورد بی‌نظیر در جهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
این مدالها و این مسابقات ارزش ندارد... حتی ارزش تماشا کردن
