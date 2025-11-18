سرمای شدید در راه البرز

مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: دماهای صفر و زیر صفر درجه و یخبندان سطحی به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر پیش‌بینی می‌شود.

به گزازش تابناک به نقل از تسنیم، کامران حقی‌آبی مدیرکل هواشناسی استان البرز اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل الگو‌های پیش‌یابی، سامانه ناپایدار جوی از اواخر شب گذشته از استان خارج شد و از صبح امروز سه‌شنبه توده هوای سرد با الگوی پرفشار در البرز مستقر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دما بین ۳ تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد، افزود: بر اثر این شرایط، دما‌های صفر و زیر صفر درجه و یخبندان سطحی به‌ویژه در مناطق مرتفع و سردسیر پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت تا پایان هفته پایدار خواهد بود.

حقی‌آبی با اشاره به نوع مخاطره که همان کاهش محسوس دماست، گفت: احتمال خسارت به محصولات باغی و سبزیجات زمستانه وجود دارد و لازم است کشاورزان اقدامات حفاظتی را جدی بگیرند. همچنین شرایط کنونی می‌تواند موجب اختلال در عملیات بتن‌ریزی و افزایش مصرف سوخت در بخش‌های خانگی و صنعتی شود.

مدیرکل هواشناسی البرز افزود: با توجه به رعایت الزامات آیین‌نامه بتن، هرگونه عملیات بتن‌ریزی باید با پوشش مناسب، استفاده از افزودنی‌های ضدیخ و کنترل دمای مصالح انجام شود.

وی همچنین کنترل دمای گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مصرف سوخت در روز‌های اخیر، شهروندان باید به‌طور جدی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند تا افت فشار یا اختلال در شبکه توزیع رخ ندهد.

حقی‌آبی تصریح کرد:اجتناب از انجام بتن‌ریزی بدون رعایت کامل آیین‌نامه بتن و استفاده از تجهیزات گرم‌کننده، کنترل مستمر دمای گلخانه‌ها، دامداری‌ها و سالن‌های طیور با استفاده از سامانه‌های گرمایشی مطمئن و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی برای جلوگیری از اختلال در شبکه توصیه می‌شود.