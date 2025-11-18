سرمای شدید در راه البرز

به گزازش تابناک به نقل از تسنیم، کامران حقیآبی مدیرکل هواشناسی استان البرز اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل الگوهای پیشیابی، سامانه ناپایدار جوی از اواخر شب گذشته از استان خارج شد و از صبح امروز سهشنبه توده هوای سرد با الگوی پرفشار در البرز مستقر خواهد شد.
وی با بیان اینکه دما بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد کاهش مییابد، افزود: بر اثر این شرایط، دماهای صفر و زیر صفر درجه و یخبندان سطحی بهویژه در مناطق مرتفع و سردسیر پیشبینی میشود و این وضعیت تا پایان هفته پایدار خواهد بود.
حقیآبی با اشاره به نوع مخاطره که همان کاهش محسوس دماست، گفت: احتمال خسارت به محصولات باغی و سبزیجات زمستانه وجود دارد و لازم است کشاورزان اقدامات حفاظتی را جدی بگیرند. همچنین شرایط کنونی میتواند موجب اختلال در عملیات بتنریزی و افزایش مصرف سوخت در بخشهای خانگی و صنعتی شود.
مدیرکل هواشناسی البرز افزود: با توجه به رعایت الزامات آییننامه بتن، هرگونه عملیات بتنریزی باید با پوشش مناسب، استفاده از افزودنیهای ضدیخ و کنترل دمای مصالح انجام شود.
وی همچنین کنترل دمای گلخانهها، دامداریها و مرغداریها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مصرف سوخت در روزهای اخیر، شهروندان باید بهطور جدی در مصرف انرژی صرفهجویی کنند تا افت فشار یا اختلال در شبکه توزیع رخ ندهد.
وی با بیان اینکه نوع مخاطره این سامانه کاهش محسوس دما ۳ تا ۶ درجه سانتی گراد بوده است، عنوان کرد: احتمال خسارت به محصولات کشاورزی، اختلال در عملیات بتنریزی، افزایش مصرف انرژی از جمله اثرات این سامانه است.
حقیآبی تصریح کرد:اجتناب از انجام بتنریزی بدون رعایت کامل آییننامه بتن و استفاده از تجهیزات گرمکننده، کنترل مستمر دمای گلخانهها، دامداریها و سالنهای طیور با استفاده از سامانههای گرمایشی مطمئن و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی برای جلوگیری از اختلال در شبکه توصیه میشود.