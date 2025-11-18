میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستور کیهان به دولت: «آرایش جنگی» بگیرید!

امروز جمهوری اسلامی ایران در حال یک نبرد تمام‌عیار و «جنگ ترکیبی» با دشمن است. این را کمتر تحلیلگر و کارشناسی نفی می‌کند.
امروز جمهوری اسلامی ایران در حال یک نبرد تمام‌عیار و «جنگ ترکیبی» با دشمن است. این را کمتر تحلیلگر و کارشناسی نفی می‌کند. یکی از ملزومات این جنگ ترکیبی، اتخاذ آرایش جنگی در مجموعه دولت است. انتظار مردم و دلسوزان از دولت این است که برای رفع مشکلات اقتصادی، «آرایش جنگی» به خود بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ مانور روی «مذاکره مسلح»، «مذاکره راهبردی با آمریکا» و حاشیه‌سازی‌های بی‌حاصل دردی از مردم را دوا نمی‌کند. ایده «مذاکره راهبردی با آمریکا» و «احتمال از سرگیری مذاکرات» نه‌تنها تحریف واقعیت‌های میدانی است بلکه اهرمی برای شرطی‌سازی معیشت و زندگی مردم است. مردمی که امروز نیازمند توجه واقعی به معیشت و رفاه خود هستند و نه پرداختن به بازی‌های سیاسی و مطالبات جناحی. 

جریانی که مسائل مردم را تنها دستمایه‌ای برای برجسته‌سازی اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند، لازم است با درک درست شرایط کشور و شناخت اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، از فضای سیاسی حاشیه‌ای فاصله بگیرند و نقش مکمل دشمن را برای مردم ایفا نکنند. 

در چنین شرایطی، اولویت اصلی باید حمایت از مردم، تقویت قدرت ملی و پاسخ محکم به اقدامات خصمانه دشمن باشد، نه تمرکز بر حواشی سیاسی و بازی‌های جناحی.

