میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرشته حسینی برگزیده جشنواره مراکش شد

فرشته حسینی جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره رباط مراکش گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۸۵
| |
521 بازدید
فرشته حسینی برگزیده جشنواره مراکش شد

به گزارش تابناک به نقل از سینه ایران، سی امین جشنواره سینمای مولف رباط در مراکش به کار خود ‌پایان داد و فرشته حسینی جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم سینمایی «زندگی در میان خدایان» ساخته ووک رسوموویچ محصول صربستان/کراوسی/ایتالیا دریافت کرد.

بنا بر این گزارش، فرشته حسینی پیش از نیز جایزه بهترین بازیگر زن را برای این فیلم از جشنواره های پولا در کرواسی، اوترانتو در رم، یورو بالکان در ایتالیا و جشنواره هنگ کنگ لایتس از آن خود کرده بود.

جشنواره بین‌المللی فیلم رباط از تاریخ ۸ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴) در پایتخت مراکش برگزار شد و امسال ۲ فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» ساخته پیمان شاهبد و «غیر مجاز» ساخته حسن ناظر محصول ایران و انگلستان در بخش مسابقه این به نمایش درآمدند و الهه نوبخت یکی از اعضای هیات ‌داوران این بخش بود. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرشته حسینی بازیگر بازیگر زن مراکش جشنواره فیلم بهترین بازیگر زن
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: جدیدترین استایل فرشته حسینی و نوید محمدزاده
استایل جدید فرشته حسینی در جشنواره فیلم تورنتو
شایعه پناهنده شدن فرشته حسینی به کانادا
استایل فرشته حسینی در جشنواره کارلووی‌واری
عکس جدید فرشته حسینی برای تولد نوید محمدزاده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cnZ
tabnak.ir/005cnZ