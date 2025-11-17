فرشته حسینی برگزیده جشنواره مراکش شد

به گزارش تابناک به نقل از سینه ایران، سی امین جشنواره سینمای مولف رباط در مراکش به کار خود ‌پایان داد و فرشته حسینی جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم سینمایی «زندگی در میان خدایان» ساخته ووک رسوموویچ محصول صربستان/کراوسی/ایتالیا دریافت کرد.

بنا بر این گزارش، فرشته حسینی پیش از نیز جایزه بهترین بازیگر زن را برای این فیلم از جشنواره های پولا در کرواسی، اوترانتو در رم، یورو بالکان در ایتالیا و جشنواره هنگ کنگ لایتس از آن خود کرده بود.

جشنواره بین‌المللی فیلم رباط از تاریخ ۸ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۷ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۴) در پایتخت مراکش برگزار شد و امسال ۲ فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» ساخته پیمان شاهبد و «غیر مجاز» ساخته حسن ناظر محصول ایران و انگلستان در بخش مسابقه این به نمایش درآمدند و الهه نوبخت یکی از اعضای هیات ‌داوران این بخش بود.