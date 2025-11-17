به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آیین پاسداشت و تکریم هنرمندان پیشکسوت متولد آبان‌ماه بعداظهر امروز دوشنبه(۲۶ آبان‌ماه) در موسسه هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم عباس عظیمی -مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت- با اشاره به شایعات موجود در فضای مجازی در مورد پیدا شدن جنازه در داخل سد کرج، از هنرمندان خواست در جهت حفظ آرامش جامعه هوشیار باشند.

وی اظهار کرد: این روزها اخبار و شایعات بسیار زیادی در جامعه پخش می‌شود و نیت، به هم زدن آرامش و امنیت است. هنرمندان نقش چراغ جامعه را دارند و باید در این زمینه هوشیار باشند.

عظیمی در ادامه از راه‌اندازی «پویش هنرمندان برای صرفه‌جویی در مصرف آب و برق» خبر داد و گفت: این پویش از ماه آبان و از همین مراسم آغاز می‌شود. از همه مردم عزیز می‌خواهیم در کنار هنرمندان پیشکسوت، با کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب و برق، به مسئولان در مدیریت منابع کمک کنند.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت از تمدید «سومین نمایشگاه بزرگ آثار تجسمی و سنتی» در فرهنگسرای نیاوران تا هفتم آذر ماه خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور بیش از ۱۲۰ هنرمند درجه یک پیشکسوت بالای ۶۰ سال برگزار شده که از نظر کمیت و کیفیت، رویدادی متمایز و بی‌سابقه در حوزه هنرهای تجسمی و سنتی است. از همه مدیران فرهنگی، بدون توجه به حوزه کاری، دعوت می‌کنم برای ادای احترام به این بزرگان، از نمایشگاه بازدید کنند.

عظیمی با بیان انتظارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: وقتی از شهرداری، به عنوان نهادی خارج از ارشاد، درخواست کمک داریم، انتظار داریم در وزارتخانه خودمان حداقل به احترام هنرمندان پیشکسوت، با ما سرسری برخورد نکنند.

در بخش دیگری از این‌ مراسم داریوش ارجمند -رییس هیات مدیره موسسه پیشکسوتان هنرمند- با تشکر از عباس عظیمی برای برگزاری این مراسم، ادامه داد: این موسسه به خاطر روحیه که آقای عظیمی دارد و تلاشی که برای بقا و برپا نگه داشتنش می‌کند، خیلی مهم است.

این هنرمند کشورمان از سفر اخیر خود به قم یاد کرد و گفت: سفر خوبی بود. شهردار قم به ما محبت کرد. در آنجا حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی تولیت آستان حضرت معصومه(س) حکم خادمی افتخاری این آستان را به من دادند. من حالا خادم افتخاری حرم حضرت معصومه(س)، حضرت رضا(ع) و حضرت عبدالعظیم(ع) هستم. درست است که حساب بانکی نیست، جایزه اسکار نیست، ولی برای من آدم معتقد خیلی مهم است.

وی در ادامه با اشاره به محبت‌های شهردار قم، خطاب به شهردار تهران طنزگونه اما جدی گفت:آقای عظیمی(شهردار قم) با یک [هنرمند پیشکسوت] تور به راه انداخت و این همه هزینه کرد اما آقای زاکانی در تهران چه کردند با این شهروندان هنرمندان نخبه؟!

ارجمند با بیان اینکه «ما در یک دوران بلوا و آشوب هستیم»، افزود: آقای عظیمی به شایعات و داستان‌ها اخیر اشاره کرد. ما هم یک جور سربازهایی هستیم که باید در مقابل این دروغ‌پراکنی‌ها دفاع کنیم؛ همان‌طور که در جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه دفاع کردیم و یک وجب از این خاک را ندادیم.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی گفت: از چهار سو به ما تهاجم می‌شود. دانشمندمان را می‌کشند، نظامی‌مان را می‌کشند، هنرمند را مصادره می‌کنند. در این شرایط ما همه سربازهایی هستیم که باید از وطن‌مان دفاع کنیم.

این بازیگر کشورمان از علی اکبر ولایتی نیز یاد کرد و گفت: در دیداری به ایشان گفتم که در تاریخ کشورمان یک کتاب درباره اخلاق داریم، همان «اخلاق ناصری» که ربطی به روزگار ما ندارد. با این همه امکانات و نیرو، یک کتاب اخلاق منتشر کنید. اخلاق ما در کتاب‌های ادبیات‌مان پراکنده است؛ در سعدی، حافظ، مولانا و فردوسی. خوب است که اینها در یک کتاب جمع شود.

ارجمند در ادامه با اشاره به هویت فرهنگی ایران گفت: کشوری هستیم که همه مذاهب را تجربه کرده‌ایم، از میترائیسم و مهرپرستی تا رسیدن به اسلام، و در اسلام هم در همه فرقه‌ها تجربه داشته‌ایم. این جزو شناسنامه ماست. اگر اسلام را کنار بگذارم، با سعدی و مولوی چه کنم؟ اینها مثل شیر و شکر قاطی شده‌اند با فرهنگ ما.

وی در پایان با تبریک به متولدین آبان ماه، از زحمات برگزارکنندگان تقدیر کرد و گفت: امیدوارم خداوند همه ما را از شر دشمنان در امان بدارد. از شما سپاسگزارم.

در ادامه این مراسم با حضور احمد مسجدجامعی، داریوش ارجمند، مهدی افضلی، انسیه شاه‌حسینی، علی‌اکبر شیرکوند از هنرمندان متولد آبان‌ماه به ترتیب پری ملکی، مهدی آذرسینا، علی اکبر بنی اسدی، مرتضی قدوسی، منوچهر غیوری، عباس جهانگیریان، کمال‌الدین شاهرخ، خانواده محمود اکرامی‌فر، محمد ابهری، نوروز رسولی، فضل اله توکل، طاهر شیخ الحکمائی، سوسن مقصودلو، سعید امیرسلیمانی، منصور خلج امیر و حسین شمسی آهوئی تجلیل به عمل آمد.

پس از آئین تجلیل از هنرمندان‌ کیک متولدین آبان‌ماه توسط هنرمندان برش خورد.

هنرمندانی که متولد آبان‌ماه هستند اما در این مراسم حضور نداشتند عبارتند از لوریس چیکناواریان، مهدی ابراهیمیان ، حسین عزیزی پور، محمدعلی حدت، مرجان، قنبری مهر، محمدعلی کیانی نژاد، علیرضا افتخاری، محمود استاد محمد، غلامعلی لطیفی، حسین ولی نژاد گلیان، چنگیز جلیلوند، مرتضی احمدی، اکبر هدایت، علی اصغر تجویدی، فتح اله رضایان قیه باشی، ناهید امیریان، علی بیگلری پور، تاج بخش فنائیان، عبدالخالق گل ریزخاتمی، عباس رستگارپور، تقی حجاریان، فرزاد، محمدحسین زاده هاشمی، عبدالمجید زنگوئی، غلامحسین لطفی، احمدعلی دهقانی دلچه، سیدمحمود صنعتی، ابراهیم حسین زاده مقبلی، گلاب آدینه، شهرام کریمی، یداله صمدی و اردشیر کامکا.

در بخش پایانی این مراسم منوچهر غیوری از پیشکسوتان حوزه موسیقی که از اصفهان برای حضور در این مراسم آمده بود، دقایقی را به نواختن ساز «نی» پرداخت.