باران و برف به داد جنگل چالوس رسید/آتش فروکش کرد

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به آتش‌سوزی در ارتفاعات چالوس گفت: اگرچه به‌دلیل شرایط جوی امکان کنترل آتش با استفاده از بالگردها فراهم نشد اما حالا بارش موجب شده که آتش فروکش کند.
باران و برف به داد جنگل چالوس رسید/آتش فروکش کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حریق جنگلی در ارتفاعات چالوس از هفته‌های قبل آغاز شده بود. حریق اما در روزهای اخیر نیز اطفا شده و سپس مناطقی از جنگل دوباره شعله ور شده بود. بر همین اساس روز گذشته با درخواستی فوری برای اعزام بالگرد و اطفای حریق هوایی مطرح شد. حالا معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت که اگرچه به دلیل شرایط جوی امکان کنترل آتش با استفاده از بالگردها فراهم نشد اما حالا بارش موجب شده که آتش فروکش کند.

هادی کیادلیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به درخواستی که روز گذشته برای اعزام بالگردها به جنگل‌های واقع در ارتفاعات چالوس اعلام شد، گفت: روز گذشته، بالگردهایی برای اطفا حریق جنگل اعزام شدند اما به‌دلیل شرایط جوی و پیچیدگی مسیرهای کوهستانی، امکان کنترل آتش فراهم با استفاده از بالگردها فراهم نشد. 

وی گفت: این محدوده از حدود دو هفته قبل با آتش‌سوزی روبرو بود؛ حریق به دفعات اطفا شده و سپس بعد از مدتی دوباره شعله ور می‌شد. بنابراین در روزهای گذشته ضمن اعلام هشدار در این خصوص، بر ضرورت به کارگیری بالگرد جهت اطفا حریق نیز تاکید شد. 

بارش‌ها آتش را فرو نشاند، اما این پایان ماجرا نیست

به گفته وی، حالا بارش باران و برف طی ساعات گذشته باعث فروکش آتش شده است.

کیا دلیری با تاکید بر صعب‌العبور بودن این محدوده و ضمن ابراز امیدواری در خصوص اثرگذاری بارش‌ها بر اطفا کامل اظهار کرد: تجربه هفته‌های گذشته نشان داد که آتش پس از اطفا دوباره شعله‌ور می‌شود؛ بنابراین حالا نیز آماده‌باش کامل وجود دارد.

وی افزود: روز گذشته ۲۰ محیطبان و امروز ۲۶ آبان ۳۲ نفر محیطبان با همراهی نیروهای مردمی در محل آتش سوزی حضور داشتند. محیطبانان از چند شهرستان به این ناحیه اعزام شدند و فردا نیز ۴۰ محیطبان از شهرستان‌های دیگر به منطقه فراخوان شدند. همچنین حضور مردم بومی، کوهنوردان و جنگلبانان نیز بسیار موثر بود.

به گفته وی آتش‌کوب و دمنده از جمله تجهیزاتی است که برای اطفا حریق این منطقه به کار گرفته شده است.

وی در ادامه یکی از چالش‌های مهم مدیریت آتش‌سوزی در چنین مناطقی را طولانی بودن روند هماهنگی‌ها عنوان کرد و در پایان گفت: اگرچه خشکسالی در فلات مرکزی به صورت پایین رفتن سطح سفره‌های زیرزمینی آغاز می‌شود اما در ارتفاعات با ذوب شدن یخچال‌های باستانی، فصلی شدن رودخانه‌های دایمی و خشک شدن قبل از موعد چشمه‌ها نمایان می‌شود.

گفتنی است، در روزهای گذشته، بخش‌هایی از ارتفاعات چالوس در جنگل‌های صعب‌العبور محدوده روستای الیت دچار آتش‌سوزی شد؛ حریق حدود دو هفته قبل آغاز و پس از چند بار اطفا، دوباره شعله ور شده بود. بر همین اساس روز گذشته در حالی که این آتش سوزی جنگلی در حال گسترش بود، درخواستی برای اعزام فوری بالگرد برای اطفا هوایی اعلام شد.

