تمام اتفاقات جالب آخرین تمرین تیم ملی

تیم ملی آخرین تمرین خود را در فیفادی آبان پشت سر گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۶۷
| |
292 بازدید
تمام اتفاقات جالب آخرین تمرین تیم ملی

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دوشنبه، ٢۶ آبان ملی پوشان فوتبال ایران آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار نهایی تورنمنت العین در زمین تمرینی باشگاه العین برگزار کردند؛ با این تمرین پرونده تمرینات آماده‌سازی تیم ملی در فیفادی آبان بسته شد.

پیش از آغاز تمرین، به مناسبت صدمین بازی ملی طارمی، با اهدا‌ی پیراهنی با شماره ۱۰۰ از سوی مهدی‌ محمدنبی، امیر قلعه‌نوی از زحمات این بازیکن قدردانی شد. پیش از اهدای این پیراهن، محمدنبی و قلعه‌نویی درباره جایگاه تیم ملی و تلاش‌های طارمی در سال‌های حضورش در تیم ملی سخن گفتند و از او تقدیر کردند.

پس از گرفتن عکس یادگاری، بازیکنان با کارهای کششی و استقامتی تمرین خود را آغاز کردند و سپس در دو گروه به تمرین‌های سرعتی پرداختند.

در بخش بعدی، ملی‌پوشان در قالب سه گروه، تمرینات حفظ توپ در فضاهای کوچک و بازی تک‌ضرب را مرور کردند.

بازی درون تیمی و تمرین ضربات پنالتی دیگر بخش‌های این تمرین یک ساعتی را تشکیل داد.

دیدار تیم ملی کشورمان برابر ازبکستان فردا ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی در ورزشگاه هزاع بن خلیفه برگزار خواهد شد.

پس از پایان تمرین سرمربی تیم ملی با حضور در استادیوم هزاع بن زائد، دیدار تیمهای مصر و کیپ‌ورد را از نزدیک تماشا کرد و عملکرد این دو تیم که از رقبای بالقوه ایران در مرحله گروهی جام جهانی هستند، زیر نظر گرفت.

تیم ملی فوتبال امارات تورنمنت بازیکنان تیم ملی تمرین قلعه نویی سرمربی مهدی طارمی بازیکن تیم ملی
