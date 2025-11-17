میلی صفحه خبر لوگو بالا
نورافکن: باید مثل جام جهانی با ازبکستان بازی کنیم

هافبک تیم ملی فوتبال گفت: به نظر من باید مانند سبک‌مان در جام جهانی مقابل ازبکستان بازی کنیم اما این بار باید برنده شویم.
نورافکن: باید مثل جام جهانی با ازبکستان بازی کنیم

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، امید نورافکن در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی فینال تورنمنت العین مقابل ازبکستان درباره تقابل‌های اخیر ۲ تیم، اظهار داشت: صددرصد آماده این بازی هستیم. در هر ۲ دیدار اخیری که با این تیم در ازبکستان داشتیم، ده‌نفره شدیم و داوری به ضرر ما بود. یک پنالتی‌مان هم گرفته نشد. در فینال کافا هم همین اتفاق‌ها تکرار شد و همه دیدند داوری کاملاً به سود آنها بود. با این حال فردا آماده‌ایم که خوب بازی کنیم و برنده باشیم.

وی درخصوص کیفیت حریف، تاکید کرد: بازی ازبکستان مقابل مصر را آنالیز کردیم و تیم فوق‌العاده سرحال و خوبی نشان دادند. ۴_۳ موقعیت صددرصد گل داشتند که تبدیل به گل نشد. همین نشان می‌دهد ازبکستان وضعیتش از تیم ملی مصر هم بهتر است‌.

هافبک تیم ملی درباره اینکه آیا تیم ملی مقابل ازبکستان هجومی بازی می‌کند، توضیح داد: نظر خودم را می‌گویم. باید همان مدل بازی خود را در جام جهانی بازی کنیم. فردا هم مثل همیشه طبق همان فلسفه‌ای که در این مدت کار کردیم جلو می‌رویم. تفاوت فقط این است که این‌بار باید بازی را ببریم.

نورافکن درباره شرایط فعلی خودش، عنوان کرد: اولین اردویم در تیم ملی سال ۲۰۱۷ بود. از آن زمان تمام تمرینات را با علاقه و تمام وجودم انجام دادم. برای من فرقی ندارد حالت بازی ملی رسمی باشد یا دوستانه یا جام جهانی. مردم همیشه حمایت می‌کنند و انتظار دارند تیم ملی برنده شود.

وی درباره دیدارهای اخیر تیم ملی مقابل حریفان آفریقایی مثل کیپ ورد و تانزانیا، گفت: مردم شاید از کیپ‌وِرد یا تانزانیا اطلاعات زیادی نداشته باشند اما تیم‌های خوب آفریقا هستند. مقابل ما خوب بازی کردند و مالکیت هم بیشتر دست آنها بود، ولی ما توانستیم بازی را ببریم.

هافبک تیم ملی درباره شرایط ایران در مرحله گروهی جام جهانی خاطرنشان کرد: الان نمی‌شود جواب قطعی داد زیرا بازی دوستانه آن‌چنانی نداشتیم که ببینیم مقابل برزیل، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس یا آلمان قدرت دفاعی‌مان چطور است. دلایل خودش را دارد؛ تحریم هستیم و مسئله به فدراسیون ربطی ندارد. توان اینکه با کشورهای بزرگ بازی کنیم وجود ندارد و همه این را می‌دانند و نمی‌توان بر کسی خرده گرفت. امیدوارم شرایط بهتر شود و بازی‌های دوستانه بهتری داشته باشیم.

نورافکن درباره حضور آنتونیو گالیاردی در کادرفنی تیم ملی، عنوان کرد: او تازه اضافه شده‌ است اما در همین مدت کم هم کمک کردند. در یکی دو روز اخیر نکاتی درباره ازبکستان به من گفت. در کل مربی باهوشی است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
تیم ملی فوتبال بازیکنان تیم ملی امید نورافکن امارات تورنمنت قلعه نویی سرمربی
