به گزارش تابناک به نقل از مهر، احمد جمال الدینی اظهار کرد: برای ساماندهی شترهای سرگردان ابتدا در شهرستان جاسک سرشماری از جمعیت شترها توسط دهیاران صورت گرفت و گروه‌هایی از مسئولان برای بازدید و مشکلات شترداران در روستاها اعزام و مواردی را احصا کردند.

وی گفت: طرح‌های موفق در خصوص کاهش تصادفات جاده‌ای دیگر نقاط کشور را در جاسک بررسی و در صورت اجرایی آنها را اجرا خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان جاسک ادامه داد: از ابتدای آذر ماه طرح جمع آوری شترهای سرگردان بدون ساربان در طول شبانه روز از جاده‌های اصلی شهرستان توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود.

جمال الدینی افزود: که سرشماری شبانه در آغل شترها نیز توسط دهیاران هر روستا انجام می‌شود.