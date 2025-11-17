میلی صفحه خبر لوگو بالا
عوامل سرگردان تصادفات جاسک بالاخره جمع‌آوری می‌شوند

فرماندار شهرستان جاسک گفت: جمع آوری شترهای سرگردان از ابتدای آذر ماه در جاسک آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۶۱
| |
515 بازدید
عوامل سرگردان تصادفات جاسک بالاخره جمع‌آوری می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، احمد جمال الدینی اظهار کرد: برای ساماندهی شترهای سرگردان ابتدا در شهرستان جاسک سرشماری از جمعیت شترها توسط دهیاران صورت گرفت و گروه‌هایی از مسئولان برای بازدید و مشکلات شترداران در روستاها اعزام و مواردی را احصا کردند.

وی گفت: طرح‌های موفق در خصوص کاهش تصادفات جاده‌ای دیگر نقاط کشور را در جاسک بررسی و در صورت اجرایی آنها را اجرا خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان جاسک ادامه داد: از ابتدای آذر ماه طرح جمع آوری شترهای سرگردان بدون ساربان در طول شبانه روز از جاده‌های اصلی شهرستان توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود.

جمال الدینی افزود: که سرشماری شبانه در آغل شترها نیز توسط دهیاران هر روستا انجام می‌شود.

هرمزگان جاسک تصادف شتر عامل تصادف تصادف با شتر
