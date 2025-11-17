به گزارش تابناک به نقل از المنار، دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم سخنررانی به مناسبت نخستین سالگرد شهادت «محمد عفیف النابلسی» مسئول سابق رسانه ای حزب الله و همرزمان شهید او به بررسی تازه ترین تحولات لبنان و منطقه پرداخت.

شهید محمد عفیف یک شخصیت رسانه‌ای متعهد در سطوح اسلامی، سیاسی و مقاومت است

شیخ نعیم قاسم در این سخنرانی گفت: شهید حاج محمد عفیف نامی برجسته در دنیای رسانه و صاحب قلمی قدرتمند در نویسندگی و سخنوری توانمند بود. او گنجینه‌ای عظیم از فرهنگ، آگاهی، دیدگاه صحیح و استقامت در مسیر به شمار می رود. شهید محمد عفیف تأثیری متمایز بر کار رسانه‌ای حزب‌الله گذاشته است.

وی افزود: پس از شهادت سید حسن نصرالله، حاج عفیف پیشنهاد برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی برای پر کردن خلأهای رسانه‌ای در آن برهه زمانی را مطرح کرد. من با این ایده موافقت کردم و از او خواستم موضوعاتی را که قرار است به آنها بپردازد برای من ارسال کند. ما همیشه در حال هماهنگی بودیم تا بهترین نتیجه ممکن را تضمین نموده و پیام‌هایی را که می‌خواستیم به مخاطبان خود و دشمن برسانیم، به طور مؤثر منتقل کنیم. این کنفرانس‌های برجسته، خلأهای مهمی را پر کردند. حاج محمد عفیف یک شخصیت رسانه‌ای متعهد در سطوح اسلامی، سیاسی و مقاومت است.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: شهید حاج محمد عفیف معتقد بود که رسانه‌های دروغین و گمراه کننده هیچ مسیر و روشی ایجاد نمی‌کنند و پایه و اساسی نمی‌سازند. با این حال، رسانه‌های صادق، جامعه را راضی می‌کنند و مسیر دقیقی را برای انتخاب‌هایشان در اختیار سیاستمداران و عموم قرار می‌دهند. این شهید بزرگوار به مکتب رسانه‌های صادقی تعلق داشت که حق مردم برای دانستن حقیقت را به رسمیت می‌شناسد.

دشمن خبرنگاران متعهد را ترور می‌کند زیرا در افشای واقعیت‌ها نقش دارند

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: چه تصویری واضح‌تر از حق مقاومت برای دفاع از خود در برابر تجاوز و حملات اسرائیل به لبنان است؟ ما باید با نظارت بر آنچه در رسانه‌ها پخش می‌شود، عرصه خود را تقویت کنیم. شهید محمد عفیف را به شهادت رساندند زیرا او در ترویج ایده و روایت حزب‌الله موفق شده بود، که بیانگر واقعیت مقاومت اسلامی و حامیان آن است.

وی همچنین گفت: حاج محمد، ما شما را از دست دادیم. شما شخصیتی برجسته، همراه محبوب و دوست صمیمی شهید سید حسن نصرالله بودید. شما تأثیر مهمی بر عرصه رسانه گذاشتید. این شهید الگویی از تحلیل‌های قابل اعتماد و گزارش‌های دقیق بود. دشمن خبرنگاران و اصحاب رسانه را ترور کرد زیرا آنها تأثیر واقعی در افشای حقیقت نبرد و ارائه حقایق و واقعیت‌ها داشتند.

اشغال حتی یک وجب از خاک لبنان را نمی‌پذیریم

دبیرکل حزب الله در ادامه با اشاره به تحولات لبنان تأکید کرد: لبنان از طریق تحمل رنج و سختی استقلال خود را به دست آورده است. فرانسه مستقیماً تسلیم فشار مردمی شد و لبنان استقلال خود را به دست آورد. استقلال به معنای آزادسازی سرزمین و مخالفت با سرسپردگی در مقابل قدرت‌های خارجی است. ما از دست دادن حتی یک وجب از خاک لبنان را نمی‌پذیریم. لبنان باید با عزت، آزاد و مستقل و عاری از هرگونه قیمومیت خارجی باشد.

تجاوزگری رژیم صهیونیستی در لبنان برای همه غیرقابل قبول است

شیخ قاسم خاطرنشان کرد: مقاومت اقدامی برای بیرون راندن اشغالگر است و علیه دشمن "اسرائیلی" صورت می‌گیرد. اگر متحد باشیم، اشغالگران سرزمین ما را ترک خواهند کرد و می توانیم تجاوزگری را متوقف و اسیران را آزاد کنیم و دچار اختلاف و تفرقه نخواهیم شد. آنچه در لبنان اتفاق می‌افتد، یک تجاوز آشکار و اقدامی اولیه برای اشغال آن است. این تجاوز برای همه غیرقابل قبول است، هم یونیفل و هم ارتش لبنان. حضور رژیم اشغالگر در جنوب لبنان غیرقابل قبول است. دولت لبنان، با تمام نهادهایش، مسئول تدوین برنامه‌هایی برای ایستادن در مقابل این تجاوز است تا بتوانیم با آن مقابله کنیم.

وی ادامه داد: این اشتباه است که برخی برای خدمت به پروژه "اسرائیل" تلاش کنند. مشکل تجاوز است، نه مقاومت، نهادهای دولتی یا ارتش لبنان. ما در این کشور شریک هستیم و حرف خودمان را می‌زنیم. بخش بزرگی از مردم و نیروهای سیاسی لبنان با ما هستند. هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که «اسرائیل» هر طور که می‌خواهد در لبنان مرتکب اشغالگری و تجاوز شود. توافق آتش بس در لبنان به مدت یک سال به صورت یکجانبه و با نظم و انضباط اجرا شد، اما اسرائیل هیچ اقدامی برای حفظ آن انجام نداده است.

مسلمانان و مسیحیان لبنان، در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا متحد خواهند ایستاد

دبیرکل حزب الله بیان کرد: استقرار نیروهای اسرائیلی در جنوب رودخانه لیتانی، با وجود تجاوز، امتیاز دادن به این رژیم محسوب می شود. اگر دولت لبنان برای پایان دادن به تجاوز به دنبال امتیاز دادن باشد، اشتباه می‌کند. ارائه پیشنهادات یکجانبه به رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای نداشته است. (ای دولتمردان لبنانی) سعی کنید بر اساس حقوق لبنان به دشمن «نه» بگویید و بیایید در کنار هم بایستیم. با هم، استقلال خود را تثبیت، سرزمین خود را دوباره آزاد و استقلال را دوباره محقق خواهیم کرد. ما، مسلمانان و مسیحیان، در برابر دشمن و حامی آن، آمریکا، متحد خواهیم ایستاد. ما حقوق خود را می‌خواهیم و حق ماست که به عنوان شرکت کنندگان در این دولت، این حقوق را به دست آوریم و این حق متعلق به همه مردم لبنان است.

آمریکا، بزرگترین عامل مصیبت های لبنان

شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه «سلطه آمریکا بر لبنان یک خطر بسیار جدی است»، تصریح کرد: آمریکا حامی رژیم متجاوز اسرائیل است و این رژیم را در مورد تجاوزگری راهنمایی می‌کند. وقتی فرستادگان بین‌المللی با ما ملاقات می‌کنند، می‌گویند شما حق دارید، اما اسرائیل متجاوز است و آمریکا از آن حمایت می‌کند. اگر می‌خواهید بزرگترین مصیبت‌هایی را که لبنان را گرفتار کرده است بشناسید، به دنبال آمریکا باشید. آمریکا زندگی مردم لبنان را ویران می‌کند؛ این یک مصیبت بزرگ برای آنهاست. من به همه مراجع مربوطه توصیه می‌کنم اقداماتی را که نه تنها حزب الله و حامیان آن، بلکه همه مردم لبنان را محدود می‌کند، متوقف کنند. هدف این اقدامات چیست؟

مزدورانی که بذر فتنه و تفرقه می کارند، شکست خواهند خورد

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به برخی جریان های داخلی در لبنان گفت: لبنان کشوری است که ما در آن متحد هستیم و در جایی که بذر ویرانی می‌کارید، ویرانی دامن همه، از جمله فرزندان خودتان را خواهد گرفت. کسانی که سم می‌پاشند پیروز نخواهند شد زیرا رسوا می‌شوند و دشمن از نام و سخنان آنها شادمان می‌شود. اگر به این روش ادامه دهید، به سرنوشتی مشابه ارتش وقت در جنوب لبنان دچار خواهید شد. هجمه نبیه بری رئیس مجلس لبنان عملی شنیع است که هیچ توجیهی جز تسهیل کنترل از طریق مداخله خارجی ندارد. نبیه بری عالم استقرار لبنان و جلوگیری از فتنه و ساختن کشور مستقل و آزاد است. اگر بخواهیم ارکان فساد مالی و سیاسی در لبنان را نام ببریم، متوجه خواهید شد که آنها مهره‌هایی در دست آمریکا هستند که از آنها حمایت مالی می‌کند و آنها شناخته شده هستند.

مقاومت و متحدان آن پیروز خواهند شد

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت: صاحبان اصلی این سرزمین باقی خواهند ماند و کسانی که شرف، عزت، غرور، مقاومت و استقلال دارند، پیروز خواهند شد. ما از اینکه برده کسی باشیم، امتناع می‌کنیم و معتقدیم که اکنون زمان پایداری و ساختن آینده است. باید همه به قانون انتخابات موجود پایبند باشند. آیا عدالت و برابری در زمینه فراهم کردن فرصت شرکت ما در انتخابات خارج از کشور کجاست؟ وقتی پاسخ منفی است پس باید قانون فعلی انتخابات باید اجرا شود. مانع‌تراشی در کار پارلمان را متوقف کنید زیرا هیچ توجیهی برای این مانع‌تراشی وجود ندارد.

شیخ نعیم قاسم در پایان تأکید کرد: مقاومت و متحدان آن در میان احزاب و نیروها، ارتش و همه کسانی که خواهان آزادی و استقلال کشور هستند، شکست‌ناپذیر و توانمند هستند. قدرت مردم و جامعه ما بی‌سابقه است و این قدرت را نمی‌توان شکست داد. اکنون فشارهای زیادی وجود دارد، اما با استقامت می توان بر آن غلبه کرد. ما این فشارها را تحمل می‌کنیم و این مرحله ای است که سپری خواهد شد و حاضر نیستیم برده کسی شویم.