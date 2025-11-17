منشأ دود سیاه در آسمان مشهد چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر، آتشیار وحید باخدا از مهار حریق در یک مغازه سپرسازی در بلوار کوشش خبر داد که به دلیل مواد قابل اشتعال، دود فراوانی تولید کرده بود.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد افزود: با توجه به حجم بالای حریق و گسترش آن به سقف ساختمان، آتشنشانان ایستگاههای ۵۲، ۱۳ و ۴۸ به محل اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: وجود مواد قابل اشتعال در این مغازه موجب تولید دود فراوان و گسترش سریع حریق شده بود.
باخدا تصریح کرد: آتشنشانان با انجام عملیات اطفای حریق پیشرفته، موفق به مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به واحدهای همجوار شدند.
مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حریق تلفات جانی در پی نداشت و آتش نشانان پس از مهار حریق، عملیات تهویه دود و ایمنسازی محل را به پایان رساندند. بررسی علت دقیق این حریق ادامه دارد.