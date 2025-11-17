قلعه‌نویی امیدوار است قایدی بتواند مشابه نقشی را که اوستون اورونوف در بازی جمعه شب ازبکستان برابر تیم ملی مصر و ستاره‌هایش ایفا کرد، انجام دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران درحالی از ساعت ۱۹:۳۰ فردا در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین امارات باید در فینال تورنمنت العین مقابل تیم ملی ازبکستان قرار بگیرد که در فاصله ۴۸ ساعت تا این دیدار، اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد. عصر دوشنبه خبری کوتاه در رسانه رسمی فدراسیون فوتبال منتشر شد مبنی بر اینکه دو بازیکن جدید به اردوی تیم ملی فرا خوانده شده‌اند. سایت فدراسیون فوتبال نوشت: «امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی پس از آسیب دیدگی محمد محبی و خروج نام این بازیکن از فهرست تیم برای دیدار روز سه شنبه برابر ازبکستان، مهدی قایدی و مهدی محبی را جهت بررسی میزان آمادگی فنی و جسمانی به اردوی تیم ملی فراخواند.» براساس آنچه اعلام شد قرار بود قایدی پیش از ظهر امروز به جمع دیگر ملی‌پوشان اضافه شود.

این دعوت درحالی انجام شد که مهدی قایدی یکی از غایبان بزرگ اردوی تیم ملی در فیفادی آبان محسوب می‌شد. ستاره تکنیکی و لژیونر فوتبال ایران که در ابتدای فصل جاری به النصر امارات پیوست، در ماه‌های گذشته به دلیل مصدومیتی که برایش پیش آمد، نتوانست تیم باشگاهی خود را همراهی کند و در اردو‌های تیم ملی هم غایب بود. حتی در گزارشی که فدراسیون فوتبال برای اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده برای تورنمنت العین منتشر کرد به طور صریح اعلام شد که قایدی به دلیل مصدومیت در اردوی جاری نیز حضور ندارد. قایدی که چهار اردوی متوالی تیم ملی را از دست داد و در این فیفادی هم دور از دسترس امیر قلعه‌نویی بود، به یکباره اوضاع برایش تغییر کرد.

البته این موضوع در شرایطی جالب‌تر می‌شود که بدانیم قایدی عصر یکشنبه در دیدار رفت مرحله یک‌چهارم نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی در ترکیب ابتدایی النصر مقابل شباب الاهلی قرار گرفت و ۵۸ دقیقه در زمین بود. در واقع زمانی که خبر دعوت او به اردوی تیم ملی اعلام شد، این بازیکن ریزنقش و تکنیکی درون زمین بود و احتمالا پس از آن متوجه شد که مجبور است از دبی به العین سفر کند تا در جمع شاگردان قلعه‌نویی حاضر شود. قایدی که در فصل جاری دو بار به‌عنوان یار جانشین برای النصر به میدان رفته و پس از دو ماه هم فرصت رسیدن به ترکیب این تیم مقابل شباب الاهلی را به دست آورد، آخرین بازی ملی خود را در هفته هشتم مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ازبکستان انجام داد و حالا دوباره برای جدال با ازبک‌ها دعوت شده و شاید تنها با یک جلسه تمرین همراه ملی‌پوشان در فینال تورنمنت العین به میدان برود.

آنچه قابل توجه است و تا حدوی مبهم، اینکه دلیل اصلی دعوت از قایدی برای حضور در اردوی تیم ملی توسط امیر قلعه نویی چه بوده است؟ شائبه‌هایی وجود دارد مبنی براینکه سرمربی تیم ملی وقتی متوجه شده مصدومیت او برطرف شده و برای تیم باشگاهی اش هم به میدان رفته، از اینکه او موضوع را برای حضور در اردوی فعلی به کادرفنی و پزشکی تیم ملی اعلام نکرده بود، دلخور شده و با فراخواندن او خواسته به بازیکن تکنیکی‌اش یادآوری کند که پیراهن تیم ملی ولو برای یک بازی یا حتی چند دقیقه حضور در زمین، چه اهمیتی دارد. به خصوص که طبیعتا ریسک بزرگی است که قایدی در فاصله ۲ روز، ۲ مسابقه انجام بدهد و با یک جلسه تمرین به ترکیب تیم ملی اضافه شود.

از سویی گفته می‌شود قلعه‌نویی برای تصمیمش دلیل مهم‌تری دارد و اینکه شاید قایدی سورپرایز او در بازی برابر ازبکستان باشد. آنطور که یکی از نزدیکان تیم ملی مدعی است، قلعه‌نویی روی مهارت تکنیک فردی و دریبل‌های قایدی حساب ویژه‌ای باز کرده و احتمالا ماموریت مهم این بازیکن در بازی فردا شب، بهم ریختن خط دفاعی ازبکستان برای ایجاد موقعیت یا حتی کسب پنالتی است. کاری که پیش از این بار‌ها از مهدی قایدی در بازی‌های تیم ملی دیده‌ایم. در حقیقت قلعه‌نویی امیدوار است قایدی بتواند مشابه نقشی را که اوستون اورونوف در بازی جمعه شب ازبکستان برابر تیم ملی مصر و ستاره‌هایش ایفا کرد، انجام دهد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، این وینگر خوش‌تکنیک و ریزنقش به سورپرایز قلعه‌نویی برای نبرد با شاگردان فابیو کاناوارو تبدیل خواهد شد.

اوستون اورونوف، وینگر تکنیکی ازبک‌ها، روز جمعه و در دومین بازی تورنمنت چهارجانبه العین موفق شد، نماشی خیره‌کننده داشته باشد. در واقع ستاره بی‌چون و چرای بازی ازبکستان و مصر کسی نبود جز اوستون اورونوف. وینگر ازبک‌ها دو گل زد و دفاع مصر را به شدت کلافه کرد. نمایش اورونوف به قدری تماشایی و تحسین‌برانگیز بود که امروز یکی از رسانه‌های ازبکستان در گزارشی نوشت: «فضای اطراف اوستون اورونوف، هر روز داغ‌تر می‌شود. پس از نمایش بسیار تأثیرگذار او برابر مصر، نام این لژیونر که بازیکن فعلی پرسپولیس است، دوباره به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی مطرح شده و چهار باشگاه بزرگ شباب الاهلی (امارات)، الاهلی (عربستان سعودی)، زنیت سن‌پترزبورگ (روسیه)، یوونتوس (ایتالیا) علاقه جدی خود را برای جذب اورونوف اعلام کرده‌اند.»

با تمام این اوصاف، شاگردان امیر قلعه‌نویی که موفق شدند در ضربات پنالتی تیم ملی کیپ‌ورد را از پیش‌رو بردارند و شاگردان فابیو کاناوارو نیز توانستند بر خلاف انتظار با درخشش اوستون اورونوف تیم ملی مصر را با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کنند، سه‌شنبه شب در دیدار فینال این رقابت‌ها با هم رودررو می‌شوند. این بازی نه تنها تکلیف قهرمان تورنمنت چهارجانبه العین را مشخص می‌کند، بلکه برای کادرفنی تیم ملی فرصتی برای محک زدن ترکیب اصلی تیم، جبران شکست در فینال تورنمنت کافا و البته پاسخ به منتقدان در صورت ارائه عملکردی خوب همراه با برد، تلقی می‌شود.