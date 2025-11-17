چرا مردم خودروی چینی می خرند؟

با وجود خدمات پس از فروش ناقص، کمبود قطعات و ضعف شبکه تعمیرگاهی، مردم ایران به خرید خودروهای چینی روی آورده‌اند؛ کارشناسان می‌گویند این گرایش ناشی از بی‌اعتمادی به خودروسازان داخلی و ناتوانی بازار در تامین خودروهای با کیفیت است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بازار خودرو‌های چینی در ایران طی سال‌های اخیر به سرعت در حال گسترش است و سهم قابل توجهی از خرید و فروش خودرو را به خود اختصاص داده است. این خودرو‌ها با وجود مشکلات جدی در کیفیت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی همچنان در میان خریداران جایگاه دارند. اما سوال این است که با وجود همه این محدودیت‌ها و هزینه‌های بالای نگهداری، چرا مردم به خرید آنها روی می‌آورند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه خدمات پس از فروش خودرو‌های چینی به اندازه خودرو‌های داخلی یا وارداتی قدرتمند نیست. بسیاری از تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها قادر به ارائه خدمات سریع و جامع نیستند و کمبود قطعات یدکی و وابستگی به واردات باعث شده که مالکان برای تعمیرات ساده مجبور به سفارش قطعات از خارج یا مراجعه به تعمیرگاه‌های غیرمجاز شوند؛ کاری که هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است. این مشکلات باعث شده خودرو‌های چینی از نظر نگهداری و خدمات، گزینه‌ای پرچالش باشند، اما با این حال مصرف‌کنندگان همچنان آنها را می‌خرند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند دلیل گرایش مردم به خودرو‌های چینی بلاتکلیفی مصرف‌کننده ایرانی نسبت به محصولات داخلی است؛ آنها با علم به ضعف خدمات، کمبود قطعات و مشکلات احتمالی، باز هم خودرو‌های چینی را انتخاب می‌کنند. دلیل اصلی این رفتار، بی‌اعتمادی به خودروسازان داخلی و ناتوانی بازار در تامین خودرو‌های با کیفیت و تحویل به موقع است. در شرایطی که تحویل خودرو‌های داخلی با تاخیر‌های چندماهه همراه است، مردم ترجیح می‌دهند حتی با مشکلات خدمات پس از فروش، خودرو‌های چینی را به عنوان جایگزین انتخاب کنند.

تنوع مدل‌ها بهانه‌ای برای خرید

یکی دیگر از عواملی که مردم را به خرید خودرو‌های چینی سوق می‌دهد، تنوع مدل‌ها است. برخی خریداران حتی با علم به محدودیت‌های خدماتی، جذب امکانات خودرو‌های چینی می‌شوند. کارشناسان می‌گویند این جذابیت کوتاه‌مدت، هیچ تضمینی برای رضایت بلندمدت مشتریان و پایداری بازار ندارد و حتی همین امکانات ظاهری گمراه کننده هزینه‌های زیادی را به مصرف کننده تحمیل می‌کند. جالب اینجاست برخی از خریداران خودرو‌های چینی در نهایت مجبور به فروش خودرو برای رهایی از هزینه‌های بالای آنها هستند البته اگر مشتری برای خودروی چینی پیدا کنند!

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، وضعیت بازار را این‌گونه توصیف می‌کند: «عدم تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی در موعد مقرر و تاخیر‌های چند ماهه موجب بی‌اعتمادی مردم به خودروسازان داخلی شده و تمایل به خرید خودرو‌های چینی در میان مشتریان افزایش یافته است.»

وی افزود: طرح‌های فروش خودروسازان به دلیل بدعهدی و تاخیر در تحویل خودرو تاثیری بر بازار واقعی نداشته است.

کرمی همچنین اشاره کرد که حضور دلالان در بازار دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را محدود کرده است، اما با تثبیت قیمت‌ها و کاهش نقش واسطه‌ها، بازار به تدریج در اختیار خریداران واقعی قرار خواهد گرفت.

به گفته کارشناسان، ادامه رشد خودرو‌های چینی در ایران به دلیل قیمت مناسب، تنوع مدل و ضعف جایگزین‌های داخلی است، نه کیفیت یا خدمات آنها. اگر شبکه خدمات پس از فروش توسعه نیابد و تامین قطعات یدکی بهبود پیدا نکند، اعتماد خریداران کاهش خواهد یافت و این روند نمی‌تواند پایدار بماند. اصلاح روند تحویل خودرو‌های داخلی و تقویت خدمات پس از فروش، شرط لازم برای بازگرداندن اعتماد مردم و تعادل بازار خودرو است.