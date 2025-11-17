میلی صفحه خبر لوگو بالا
پایان پرونده مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرد: مراجع قضایی آفریقای جنوبی براساس موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و آن کشور، به درخواست ایران برای بررسی علت مرگ یک جوان ایرانی در کشور یاد شده پاسخ دادند.
پایان پرونده مرگ جوان ایرانی در آفریقای جنوبی

به گزارش تابناک به نقل از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، در پی ارسال درخواست معاضدت قضایی اداره کل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ یک جوان ایرانی در آفریقای جنوبی و بر اساس موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و آفریقای جنوبی، مراجع قضایی آن کشور پس از دریافت درخواست مزبور و بررسی آن، نتیجه نهایی تحقیقات خود را درباره مرگ جوان ایرانی در شهر mossel Bay اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، شکل گیری این پرونده به ماه‌ها پیش باز می‌گردد، هنگامی که خانواده یک جوان ایرانی با مراجعه به مراجع قضایی، اعلام کردند فرزند آنها که به همراه یک تبعه اهل آفریقای جنوبی برای زندگی به شهر mossel Bay عزیمت کرده بود به طرز ناگهانی و مشکوک در آن کشور فوت شده است.

معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ایران، پس از ثبت شکایت و با استناد به موافقتنامه همکاری قضایی موجود بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، به طور رسمی درخواست همکاری قضایی با هدف مشخص شدن علت دقیق فوت همچنین بررسی نقش احتمالی نامزد اهل آفریقای جنوبی این جوان ایرانی را برای مقامات قضایی آفریقای جنوبی ارسال کرد.

پس از پیگیری‌های کارشناسان این معاونت و براساس پاسخ رسمی دریافت شده، مرگ این جوان ایرانی بر اثر سانحه تصادف با موتور سیکلت و علت مرگ جراحات ناشی از ضربه شدید به قفسه سینه تعیین و تأیید شد و دادگاه شهر یادشده هیچ شخصی را در این رابطه مقصر ندانست.

نتیجه تحقیقات قضایی آفریقایی جنوبی به مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ تصمیم در پرونده مطرح شده ارسال شد.

