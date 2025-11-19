میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استنلی کوبریک: آمریکا دنیا را مثل کمپین تبلیغاتی اداره کرد و آن‌قدر دروغ گفت مردم حیران شدند

کوبریک هنگام صحبت درباره «قلاف تمام فلزی» در یک‌مصاحبه گفت یکی از ویژگی‌های جنگ، دستکاری واقعیت‌های جنگ توسط تکنوکرات‌ها و روشنفکران طماع واشنگتن بود و سران آمریکا در آن‌دوران، سربازان ارتش را به دروغ و با اغراق در زمینه تعداد کشته‌های طرف مقابل، تشویق می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۱۹
| |
3 بازدید

استنلی کوبریک: آمریکایی‌ها دنیا را مثل یک‌کمپین تبلیغاتی اداره کردند و آن‌قدر دروغ گفتند که مردم حیران شدند

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، استنلی کوبریک فقید، کارگردان مولف سینمای آمریکا دو فیلم جنگی مهم دارد؛ یکی درباره جنگ جهانی اول که با نام «راه‌های افتخار» ساخته شد و کرک داگلاس ستاره فیلم «اسپارتاکوس»اش در آن بازی می‌کرد و دیگری درباره جنگ ویتنام که با نام «قلاف تمام فلزی» آن را ساخت. اولی مربوط به سال ۱۹۵۷ است و دومی هم ۳۰ سال بعد در سال ۱۹۸۷ ساخته شد.

اگر فیلم‌های تاریخی و اجتماعی کوبریک، مثل «اسپارتاکوس» یا «پرتقال کوکی» را از معادله بررسی فیلم‌های جنگی‌اش کنار بگذاریم و فقط به «راه‌های افتخار» و «قلاف تمام فلزی» بپردازیم، این‌کارگردان معتقد بود جنگ جهانی اول، جدال بر سر هیچ بود. درباره «قلاف تمام فلزی» هم جملات مهمی دارد که سیاست بین‌المللی کشورش آمریکا را زیر سوال می‌برند.

کوبریک می‌گفت جنگ ویتنام به آمریکا آموخت به‌خاطر چندسیاستمدار درگیر جنگ نشود و بعید می‌داند مردم آمریکا دلشان بخواهد دوباره درگیر جنگ شوند، مگر این‌که علتش واقعا منطقی باشد. به همین‌دلیل مواجهه با جنگ ویتنام، مثبت است.

در «قلاف تمام فلزی» صحنه‌ای هست که یکی از مافوق‌های سرجوخه جوکر (دلقک) از او درباره نشان روی سینه‌اش می‌پرسد و جوکر می‌گوید نشان صلح است. افسر مافوق درباره نوشته روی کلاه جنگی جوکر هم می‌پرسد که او می‌گوید: «متولدشده برای کشتن» یا همان «قاتل بالفطره». مافوق هم به جوکر می‌گوید نشان روی سینه‌اش با چیزی که روی کلاهخودش نوشته شده در تناقض است.

یکی از موضوعات مفهومی «قلاف تمام فلزی» همین دوگانگی‌های فکری است که نظریه روانشناسی کارل گوستاو یونگ هم چاشنی‌اش شده بود. اما کوبریک با نگاه به این‌مساله بر این‌بارو بود که مهم‌ترین مشکل اجتماعی جامعه آن‌روز آمریکا و غرب (بعد از جنگ ویتنام) این بود که چگونه می‌توان بدون سرکوبگری، اقتدار را حفظ کرد؟ چون روند تحول و به‌روز شدن ابزارهای قانونی در مقابل قشر جوان جامعه، کند و بی‌فایده هستند. در سوی دیگر ماجرا هم، قدرت احساس می‌کند توسط تروریسم تهدید می‌شود و با این‌حس درگیر است که آنارشیسم علیه‌اش اقدام می‌کند. کوبریک این‌سوال را مطرح کرد که این‌میان، چگونه باید بین دو سوی ماجرا به توازن رسید؟

کوبریک هنگام صحبت درباره «قلاف تمام فلزی» در یک‌مصاحبه که فایل صوتی‌اش موجود است، گفت یکی از ویژگی‌های جنگ، دستکاری واقعیت‌های جنگ توسط تکنوکرات‌ها و روشنفکران طماع واشنگتن بود و سران آمریکا در آن‌دوران، سربازان ارتش را به دروغ و با اغراق در زمینه تعداد کشته‌های طرف مقابل، تشویق می‌کردند. از نظر این‌کارگردان، سیاستمداران آن‌زمانِ آمریکا، روشنفکران متکبری بودند که دنیا را مانند یک کمپین تبلیغاتی اداره می‌کردند.

کارگردان «قلاف تمام‌فلزی» در مصاحبه‌اش گفته بود وقتی تلفات آمریکا در جنگ ویتنام بالا رفت، سران این‌کشور تازه فهمیدند هیچ‌چیز آن‌طور که اراده کرده‌اند، پیش نرفته و واقعیت با تبلیغات آن‌ها فاصله دارد. کوبریک معتقد است این‌سیاستمدارها در این‌خواب و خیال بودند که مردم آمریکا قیام کرده و به آن‌ها ملحق می‌شوند. اما آن‌قدر دروغ گفته بودند که مردم و رسانه‌های این‌کشور حیرت کردند. این‌دروغ‌گویی و فریب‌کاری شبیه رابطه ژنرال و افرادش در فیلم «راه‌های افتخار» بود اما در زمینه جنگ ویتنام و رابطه مردم و سیاستمداران، مساله عمیق‌تر از جاه‌طلبی‌های ژنرال و بی‌توجهی‌اش نسبت به خون سربازان بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استنلی کوبریک سینمای آمریکا سینمای جهان جنگ ویتنام جنگ جهانی اول کرک داگلاس آمریکا جنگ آمریکا جنگ‌افروزی جنگ افروزی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غرب می‌خواهد میزان آسیب به سایت‌های هسته‌ای ایران را برآورد کند تا دوباره حمله کند/ بازی آژانس با ایران پایان ندارد
ترامپ: یا با من باشید؛ یا له می‌شوید!
ترامپ: فرمول تحریم روسیه، در انتظار ایران است!
آقای رئیس جمهور؛ وقت مناظره است/ اوج توانایی صدا و سیما در دولت خاتمی بود/ با این قیمت ها، مستأجر را خوار کردیم
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۰۰ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۸۶ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۵ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۴ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cmV
tabnak.ir/005cmV