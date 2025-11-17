بهترین روش های سرمایه گذاری با پول کم در سال ۱۴۰۴

تورم نقطه به نقطه در مهرماه 1404 به بیش از 42 درصد رسیده است. یعنی برای خرید کالا و خدمات، خانوارهای کشور در مهرماه 1404 نسبت به مهر 1403 باید 42 درصد هزینه‌ی بیشتری پرداخت کنند.

اگر در یک سال گذشته این خانوارها سرمایه‌گذاری مناسبی را انتخاب نکرده باشند، قدرت خرید آن‌ها کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به دلیل وجود تورم‌های بالا در سال‌های گذشته خانوارهای کشور نرخ پس‌انداز آن‌ها بسیار کم شده است. از این رو سرمایه‌گذاری با پول کم اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاری در طلا با سرمایه کم

یکی از گزینه‌های بسیار خوب برای حفظ قدرت خرید، سرمایه‌گذاری در طلا است. با توجه به پیش بینی های اخیر درباره قیمت طلا از جمله پیش بینی گلد من ساکس درباره چشم انداز قیمت طلا، اهمیت بالایی برای سرمایه گذاری در طلا وجود دارد. برای سرمایه‌گذاری در طلا عموما سه روش وجود دارد؛ خرید سکه طلا، خرید طلای آبشده و سرمایه‌گذاری در صندوق طلا.

خرید سکه طلا و طلای آب‌شده به سرمایه‌ی اولیه زیادی نیاز دارد. چون در سال‌های گذشته قیمت طلا و سکه رشد افسار گسیخته‌ای را تجربه کرده‌اند. اما برای خرید صندوق طلا سرمایه‌گذاران نیازی به سرمایه اولیه بالایی ندارند. چون افراد جامعه می‌توانند با حداقل 500 هزار تومان در صندوق طلا سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر سرمایه‌گذاری با پول کم، صندوق‌های طلا مزایای دیگری دارند که باعث می‌شود این بازار برای سرمایه‌گذاری در طلا جذابتر باشد. خرید صندوق طلا هزینه‌های اضافی ندارد. اما برای خرید طلای فیزیکی ازجمله طلای 18 عیار، سرمایه‌گذاران باید اجرت ساخت طلا، مالیات بر ارزش افزوده و سود فروشنده پرداخت کنند. از سوی دیگر، صندوق‌های طلا امنیت بسیار بالایی دارند چون معاملات آن‌ها بصورت آنلاین است اما طلای فیزیکی از هر نوعی که باشد هر لحظه ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد.

برای تحلیل طلا و سرمایه گذاری در آن در سال های پیش رو باید به قیمت انس جهانی طلا و قیمت دلار در داخل توجه کرد. همچنین باید کسری بودجه دولت و میزان نقدینگی موجود در فضای اقتصادی کشور را در نظر گرفت. در یک دهه‌ی اخیر ایران گرفتار تحریم‌های نفتی و بانکی بوده است. این تحریم‌ها باعث شده است درآمد دلاری دولت تا حد زیادی کاهش پیدا کند. از سوی دیگر بانک مرکزی برای جبران هزینه‌های جاری خود مجبور به چاپ پول شده است. این شرایط همچنان باقی مانده‌اند و این احتمال وجود دارد که حتی در سال‌های آینده نقدینگی همچنان رشد داشته باشد.

بر اساس اصول اقتصادی هرگاه نقدینگی افزایش پیدا کند، برای اینکه بازار به تعادل برسد باید قیمت کالا و خدمات رشد کند. طلا نیز به عنوان یک دارایی با ارزش در چنین شرایطی قیمت آن به احتمال بالایی رشد خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری در بورس و صندوق ها با پول کم

بازار سهام یکی از بازارهایی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با پول کم در آن شروع به سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم است. در روش مستقیم، سرمایه‌گذاران با اتکا به دانش اقتصادی خود در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورسسرمایه‌گذاری می‌کنند. در روش غیر مستقیم سرمایه‌گذاران بجای خرید مستقیم سهام در بازار، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شروع به فعالیت می‌کنند. برای سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها نیازی به دانش اقتصادی بالایی نیست. چون این صندوق‌ها مدیریت حرفه‌ای دارند.

خرید سهام و صندوق های سهامی

بازار سهام در دو ماه گذشته توانسته است رشد چشمگیری را تجربه کند. بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، پتانسیل سود آوری بالاتری دارد. افرادی که دانش اقتصادی و معاملاتی بالایی دارند، می‌توانند بصورت مستقیم در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری کنند. اما افرادی که تمایل دارند از این بازار پر پتانسیل بهره‌مند شوند اما دانش مالی و معاملاتی بالایی ندارند؛ خرید صندوق‌های سهامی بهترین گزینه هستند. چون صندوق‌های سهامی مدیریت حرفه‌ای دارند و بهترین سبد سرمایه‌گذاری را برای صندوق انتخاب می‌کند.

خرید صندوق درآمد ثابت

خرید صندوق‌های درآمد ثابت برای سرمایه‌گذارانی که شخصیت سرمایه‌گذاری ریسک گریزی دارند، گزینه‌ی بسیار خوبی هستند. چون سبد دارایی صندوق‌های درآمد ثابت از اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌ی بانکی تشکیل شده است. این دارایی‌ها در برابر نوسانات قیمتی بازار مصون هستند. از طرفی، صندوق‌های درآمد ثابت سود سرمایه‌گذاری بالاتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک دارند.

زیرا بانک‌ها به سپرده‌های بلند مدت یک ساله، 20.5 درصد سود پرداخت می‌کنند. این در حالی است که صندوق‌های درآمد ثابت در حال حاضر سالانه حداقل 36 درصد سود به سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌دهند. از سوی دیگر برای خرید صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله در بورس به حداقل 500 هزار تومان نیاز است. از این رو سرمایه‌گذاران می‌توانند بصورت روزانه یا هفتگی به دارایی خود در این صندوق‌ها اضافه کنند.

اما مزیت بسیار مهمی که صندوق‌های درآمد ثابت نسبت به بانک دارند، نداشتن نرخ شکست است. اگر فردی در بانک سرمایه‌گذاری کند و بخواهد قبل از موعد سر رسید دارایی خود را از بانک خارج کند، باید بخشی از سود خود را تحت عنوان نرخ شکست به بانک پرداخت کنند. این در حالی است که صندوق‌های درآمد ثابت نرخ شکست ندارند و بصورت روزانه به سرمایه‌گذاران خود سود پرداخت می‌کنند.

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

ارز‌های دیجیتال با وجود اینکه تاریخچه‌ی طولانی ندارند، اما توانسته‌اند سرمایه‌گذاران زیادی را در سراسر جهان به خود جذب کنند. ارز‌های دیجیتال، ریسک سرمایه‌گذاری بسیار زیادی دارند و برای افرادی مناسب هستند که شخصیت سرمایه‌گذاری ریسک پذیری داشته باشند. این بازار علاوه بر اینکه ریسک بالایی دارد، پتانسیل سود آوری بسیار بیشتری نسبت به سایر کلا‌‌س‌های دارایی نیز دارند. به عنوان مثال قیمت بیت کوین از زمان معرفی تا اواسط سال 2025 چند صد برابر شده است. اما سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بازار ارز‌ دیجیتال نوسانات قیمتی بسیار زیادی دارد و ممکن است در بازه زمانی کوتاه مدت رشد یا نزول زیادی را تجربه کنند.