چهره مشهور نوستالژیک به تلویزیون برگشت

به گزارش تابناک؛ المیرا شریفی‌مقدم در برنامه صبحانه ایرانی علیرضا دهقانی گزارشگر خاطره‌انگیز تلویزیون ایران را دعوت کرد.

علیرضا دهقانی در دهه۸۰ به عنوان گوینده محبوب اخبار ورزشی در تلویزیون فعالیت می‌کرد.

علیرضا دهقانی فعالیت حرفه‌ای خود در صدا و سیما را با جذب از طریق فراخوان و مصاحبه در مرکز خوزستان از دهه ۶۰ شروع کرده و سپس در مرکز فارس و سمنان مشغول به کار بوده است.

وی همچنین مدتی مجری برنامه خبر سیاسی بوده است که بنابر ترجیح خود مجددا به رادیو باز می‌گردد و به گویندگی و گزارشگری برنامه‌های ورزشی در برنامه جنگ جوان می‌پردازد.