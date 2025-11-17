پرونده گلباران چیست؟

شرکت «نیوساید گستر ایرانیان» با نام تجاری گلباران در دزفول فعالیت دارد و این شرکت مجتمع تجاری ـ تفریحی بزرگ دارد (گفته شده ۸ طبقه و بیش از ۲۴ هزار متر مربع).

به گزارش تابناک، پرونده گلباران را می‌توان در چارچوب یکدانست، نه صرفاً یک اختلاف شرکتی ساده، چون تعداد زیادی از مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نگران بازگرداندن پول‌شان هستند. فروش املاک شرکت (مجتمع گلباران) می‌تواند راه حل اصلی برای بازپرداخت مطالبات باشد، اما این‌کار فرآیندی زمان‌بر است.

دخالت قضایی نشان می‌دهد که وضعیت از طرف سهام‌گذاران جدی گرفته شده و احتمالاً بخشی از سرمایه‌گذاران (حداقل برخی از آن‌ها) مطالباتی را دریافت کرده‌اند. با این وجود، همه طلب‌ها هنوز کاملاً تسویه نشده‌اند و نگرانی بخشی از سهام‌گذاران باقی است.