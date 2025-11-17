میلی صفحه خبر لوگو بالا
پرونده گلباران چیست؟

از حدود سال ۱۴۰۱ بین سهامداران گلباران و هیئت‌مدیره شرکت مشکلاتی ایجاد شد.
پرونده گلباران چیست؟
شرکت «نیوساید گستر ایرانیان» با نام تجاری گلباران در دزفول فعالیت دارد و این شرکت مجتمع تجاری ـ تفریحی بزرگ دارد (گفته شده ۸ طبقه و بیش از ۲۴ هزار متر مربع). 
 
به گزارش تابناک، پرونده گلباران را می‌توان در چارچوب یک پرونده مالی مالباخته دانست، نه صرفاً یک اختلاف شرکتی ساده، چون تعداد زیادی از مردم سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نگران بازگرداندن پول‌شان هستند. فروش املاک شرکت (مجتمع گلباران) می‌تواند راه حل اصلی برای بازپرداخت مطالبات باشد، اما این‌کار فرآیندی زمان‌بر است.

دخالت قضایی نشان می‌دهد که وضعیت از طرف سهام‌گذاران جدی گرفته شده و احتمالاً بخشی از سرمایه‌گذاران (حداقل برخی از آن‌ها) مطالباتی را دریافت کرده‌اند. با این وجود، همه طلب‌ها هنوز کاملاً تسویه نشده‌اند و نگرانی بخشی از سهام‌گذاران باقی است.

تابناک پیش از این در گزارشی به بررسی ابعاد این پرونده پرداخته که در لینک زیر می توانید بخوانید:
https://www.tabnak.ir/005cjJ
مشکلات مالی و حقوقی
از حدود سال ۱۴۰۱، بین سهامداران گلباران و هیئت‌مدیره شرکت مشکلاتی ایجاد شد.
طبق گزارش‌ها، انعقاد سپرده‌گذاری در این شرکت به دلیل نگرانی‌های مالی متوقف شده است. 
بیش از ۲۱ هزار نفر سهام‌گذار (سپرده‌گذار) در این شرکت بوده‌اند که مطالبه بازپرداخت دارند. 
سپرده‌گذاران چند بار تجمع کرده‌اند و خواستار بازگشت سرمایه‌شان هستند. 
کارگران مجتمع گلباران هم شکایت دارند.
گزارش‌ها از تشکیل «۴۰۰ پرونده کارگری» علیه این شرکت به دلیل حقوق پرداخت‌نشده خبر داده‌اند. 
 
مداخلات قضایی
دادستان دزفول گفته پرونده گلباران «جزو اولویت‌ها» ست و کارگروه حقوقی برای بررسی ابعاد آن تشکیل شده است. 
اموال اعضای هیئت‌مدیره شرکت (از جمله ساختمان مجتمع) توقیف شده‌اند تا بتوانند مطالبات سهام‌گذاران را پرداخت کنند. 
بر اساس برخی گزارش‌ها. یک عضو هیئت‌مدیره بازداشت شده است. 
 
فروش املاک گلباران
برای بازگرداندن پول سهام‌گذاران، تمامی اموال شرکت گلباران به فروش رسیده است. 
طبق دادستان دزفول، پس از فروش این املاک، بازپرداخت سرمایه‌گذاران انجام خواهد شد. 
تا حالا مطالبه حدود ۳۶۹۰ سهامدار تسویه شده است (طبق اطلاعیه مدیرعامل شرکت). 
پرونده گلباران چیست؟
پیگیری عمومی و نگرانی سهام‌گذاران
برخی مالباختگان گلباران به قوه قضائیه و مسئولان محلی نامه داده‌اند و درخواست رسیدگی بیشتر کرده‌اند. 
فرماندار ویژه دزفول گفته پرونده در دادگستری در جریان است و به بازگشت سرمایه مردم «معتقدند».(ایرنا)
همزمان، دادستان تأکید کرده که «صبر و زمان» برای گره‌گشایی پرونده لازم است، چون ابعاد آن پیچیده است.
میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
پرونده گلباران گلباران مالباختگان شرکت و پروژه گلباران شرکت نیوساید گستر ایرانیان
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!
