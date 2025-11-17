نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به ابتکار جمهوری اسلامی ایران قرار است روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با اهداف مختلفی با شعار«خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» ‌درگیلان برگزار شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اصلی‌ترین هدف این اجلاس ایجاد سازوکار دائمی همکاری میان استان‌های ساحلی و تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری عنوان شده است ضمن اینکه اجلاس خزر با یک پنل عمومی و سه پنل تخصصی تلاش دارد در حوزه‌های همکاری‌های منطقه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، لجستیک، محیط زیست و گردشگری راه‌های جدید همکاری را میان پنج کشور ساحلی دریای خزر پیدا کند.

پنل اقتصاد در سرفصل‌های «سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری» و «سرمایه‌گذاری مشترک و نقش فرهنگ در برندسازی گردشگری»، پنل ترانزیت با عناوین «لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب»، «توسعه مسیر‌های ترانزیتی دریایی، زمینی و ریلی» و «همکاری گمرکی و تقویت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب» و پنل محیط زیست با عناوین «شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر»، «حفاظت از تالاب‌ها و منابع آبزی» و «مدیریت تنوع زیستی و توسعه اقتصاد سبز» طی دو روز برگزار خواهد شد.

دبیرخانه نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای‌خزر در گیلان واقع شده است و استان‌های مازندران، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مهمانان داخلی این اجلاس هستند.

به گفته مقام‌های برگزار کننده این اجلاس، تا این لحظه از کشور روسیه مقامات استان‌های آستراخان، داغستان و کالمیکیا، از کشور جمهوری آذربایجان مقام‌هایی از استان‌های باکو، لنکران و سومقاییت، از کشور قزاقستان مقام‌های استان‌های مانگیستایو و آتی‌رائو و از کشور ترکمنستان تنها از استان بالکان در این اجلاس حضور دارند تا در در مجموع ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی در این نشست حضور داشته باشند.

همچنین گفته شده سفرای کشور‌های روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در تهران و سفرای ایران در کشور‌های حاشیه خزر مهمانان ویژه این اجلاس هستند و وزرای کشور، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد، رؤسای سازمان‌های محیط زیست و شیلات ایران نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد ضمن اینکه رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و کشور‌های ساحلی نیز نقش برجسته‌ای در این اجلاس خواهند داشت و دبیرکل سازمان اکو و نمایندگان سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز به این اجلاس دعوت شده‌اند.

هیات‌های رسمی از هر استان به سرپرستی استانداران، مقامات ملی، اتاق‌های مشترک در اجلاس شرکت خواهند کرد.