میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اجلاس استانداران حاشیه خزر با چه هدفی برگزار می‌شود؟

نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به ابتکار جمهوری اسلامی ایران قرار است روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با اهداف مختلفی با شعار«خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» ‌درگیلان برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۹۷
| |
282 بازدید
اجلاس استانداران حاشیه خزر با چه هدفی برگزار می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ اصلی‌ترین هدف این اجلاس ایجاد سازوکار دائمی همکاری میان استان‌های ساحلی و تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی و گردشگری عنوان شده است ضمن اینکه اجلاس خزر با یک پنل عمومی و سه پنل تخصصی تلاش دارد در حوزه‌های همکاری‌های منطقه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، لجستیک، محیط زیست و گردشگری راه‌های جدید همکاری را میان پنج کشور ساحلی دریای خزر پیدا کند.

پنل اقتصاد در سرفصل‌های «سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری» و «سرمایه‌گذاری مشترک و نقش فرهنگ در برندسازی گردشگری»، پنل ترانزیت با عناوین «لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب»، «توسعه مسیر‌های ترانزیتی دریایی، زمینی و ریلی» و «همکاری گمرکی و تقویت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب» و پنل محیط زیست با عناوین «شیلات و احیای زیست‌بوم دریای خزر»، «حفاظت از تالاب‌ها و منابع آبزی» و «مدیریت تنوع زیستی و توسعه اقتصاد سبز» طی دو روز برگزار خواهد شد.

 

دبیرخانه نخستین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای‌خزر در گیلان واقع شده است و استان‌های مازندران، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مهمانان داخلی این اجلاس هستند.

به گفته مقام‌های برگزار کننده این اجلاس، تا این لحظه از کشور روسیه مقامات استان‌های آستراخان، داغستان و کالمیکیا، از کشور جمهوری آذربایجان مقام‌هایی از استان‌های باکو، لنکران و سومقاییت، از کشور قزاقستان مقام‌های استان‌های مانگیستایو و آتی‌رائو و از کشور ترکمنستان تنها از استان بالکان در این اجلاس حضور دارند تا در در مجموع ۹ منطقه خارجی و پنج استان ایرانی در این نشست حضور داشته باشند.

همچنین گفته شده سفرای کشور‌های روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در تهران و سفرای ایران در کشور‌های حاشیه خزر مهمانان ویژه این اجلاس هستند و وزرای کشور، امور خارجه، صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد، رؤسای سازمان‌های محیط زیست و شیلات ایران نیز در این اجلاس شرکت خواهند کرد ضمن اینکه رؤسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و کشور‌های ساحلی نیز نقش برجسته‌ای در این اجلاس خواهند داشت و دبیرکل سازمان اکو و نمایندگان سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز به این اجلاس دعوت شده‌اند.

هیات‌های رسمی از هر استان به سرپرستی استانداران، مقامات ملی، اتاق‌های مشترک در اجلاس شرکت خواهند کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اجلاس استانداران دریای خزر گردشگری محیط زیست اقتصادی
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
شهریاری: با سقوط روزانه ارزش پول، نمی‌توان تظاهر کرد تحریم‌ها بی‌تأثیرند
میوه های دیررس صرفه‌جویی، بر آب رفت/ روایت اعداد و ارقام از سالهای فرهنگ‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی از تمبر اجلاس بین‌المللی خزر در گیلان
هزینه نجومی سفر رئیس محیط‌زیست جنجال‌ساز شد
کاهش ۲۱ متری سطح دریای خزر تا سال ۲۱۰۰؛ آسیب جدی به ایران و افزایش تنش‌های منطقه‌ای
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cm9
tabnak.ir/005cm9