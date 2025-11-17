تیم فوتبال ایتالیا با شکستی تحقیرآمیز و ناامیدکننده برابر نروژ راهی مرحله پلی‌آف جام جهانی 2026 شد. هر چقدر در میلان اوضاع بد بود، در تورین همه‌چیز خوب پیش رفت و یانیک سینر اجازه خودنمایی به کارلوس آلکاراس نداد و عنوان قهرمانی رقابت‌های پایان فصل تنیس مردان را از آن خود کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یکشنبه شب ایتالیایی‌ها ساعاتی متفاوت و خاص را تجربه کردند. از میلان تا تورین، هرچه بود هیچ شباهتی به هم نداشت؛ در یک سو ناکامی و سرافکندگی و در سوی دیگر قهرمانی و افتخار.

تیم ملی فوتبال ایتالیا در آخرین بازی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه I اروپا، دیشب در ورزشگاه سن‌سیرو شهر میلان میزبان نروژ بود و در حالی که برای صعود به پیروزی با اختلاف ۹ گل نیاز داشت، با شکست سنگین و تحقیرآمیز ۴ بر یک مقابل هواداران خودی، شاهد جشن صعود مستقیم نروژی‌ها به جام جهانی بود.

بدین ترتیب یکبار دیگر کابوس پلی‌آف سراغ ایتالیایی‌ها آمد. گاتزتا دلو اسپورت امروز در گزارشی نوشت: «پلی‌آف حالا یک واقعیت است. ایتالیا اثرات مخرب آن را چشیده است، ابتدا در سال ۲۰۱۷ و سپس در سال ۲۰۲۲، و برای دو بار متوالی از صعود به جام جهانی بازمانده است. اکنون دیگر پشیمانی از اشتباهات گذشته بی‌فایده است، تنها چیزی که اهمیت دارد، رسیدن به هدف در دو بازی است.» آتزوری برای سومین دوره متوالی نتوانست به‌طور مستقیم راهی جام جهانی شود و امیدوار است این‌بار، برخلاف دو دوره قبلی از طریق پلی‌آف به جام جهانی برسد. ایتالیا پیش از سال ۲۰۱۸ تنها در دو جام جهانی غایب بود، اما در ۱۲ سال اخیر به همین اندازه غیبت در این رقابت‌ها را تجربه کرده است.

در هر حال آنها با قبول سنگین‌ترین شکست خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در خاک خود، پیش چشم هواداران خودی تحقیر شدند تا گتوسو از آنها عذرخواهی کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا بعد از باخت تحقیرآمیز شاگردانش گفت: «اول و مهمتر از هر چیزی باید از هواداران‌مان عذرخواهی کنیم، چون ۴ بر یک، شکست سنگینی است. جای تأسف است، چون ما در نیمه اول واقعاً خوب بودیم، یک تیم واقعی بودیم، اما در نیمه دوم در حد انتظار ظاهر نشدیم و من بابت این موضوع از هر چیزی بیشتر حسرت می‌خورم. تبریک به نروژ، اما ما هم سعی می‌کنیم کارمان را از نو شروع کنیم و عملکردی مانند آنچه در نیمه اول داشتیم را انجام دهیم. نمی‌دانم چرا به محض آنکه حریف یک موقعیت روی دروازه ما ایجاد می‌کند، وحشت می‌کنیم. این مشکل اصلی تیم ماست که باید برطرف شود. ما امشب وحشت زده شدیم.».

اما هر چقدر اوضاع در میلان و میان طرفداران فوتبال در ایتالیا، بد و ناامیدکننده بود، شرایط در تورین و برای دوستداران تنیس بسیار خوب و لذتبخش پیش رفت و ستاره ایتالیایی برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی رقابت‌های پایان فصل تنیس مردان را بدون واگذاری حتی یک ست از آن خود کرد؛ یانیک سینر با برتری ۲-۰ برابر کارلوس آلکاراس به مقام قهرمانی مسابقات تورین دست یافت.

یکشنبه شب فصل ATP به ایستگاه پایانی خود رسید؛ ایستگاهی که طبق سنت با فینالی معتبر خاتمه می‌یابد. در این مسابقه دو چهره برجسته و بی‌رقیب این روز‌های تنیس جهان یعنی کارلوس آلکاراس و یانیک سینر برای کسب جام نهایی فصل رو‌به‌روی یکدیگر قرار گرفتند، دو بازیکنی که بدون شکست پا به این مسابقه گذاشته بودند. در واقع آلکاراس و سینر بار دیگر برای کسب جام در تورین صف‌آرایی کردند؛ ششمین فینال مشترک آنها در طول تنها یک سال.

در فینال مسابقات پایان فصل بین مردان اول و دوم تنیس جهان، ست اول که یک ساعت و ۱۸ دقیقه به طول انجامید بسیار جذاب و تنگاتنگ دنبال شد و سینر مدافع قهرمانی بعد از مهار یک «ست پوینت» در گیم دوازدهم، کار را به تای‌بریک کشاند و ۷-۴ پیروز شد تا ست اول به سود او به پایان برسد. گرچه سینر در گیم نخست ست دوم برای اولین بار در طول تورنمنت بریک شد، اما برتری آلکاراس دیری نپایید و او در گیم ششم بریک را پس گرفت و در ادامه با نتیجه ۷-۵ بر همتای اسپانیایی‌اش غلبه کرد تا بدون واگذاری هیچ ستی در طول مسابقات برای دومین سال متوالی در تورنمنت خانگی تاج‌گذاری کند. ستاره ۲۴ ساله ایتالیایی با این پیروزی چهارمین تورنمنت متوالی‌اش را فتح کرد و به ششمین عنوان فصل خود رسید تا سال فوق‌العاده‌اش را به بهترین شکل خاتمه دهد.