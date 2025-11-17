اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: از اواخر وقت سه‌شنبه (۲۷ آبان) به‌تدریج با افزایش پایداری، سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، امروز (۲۶ آبان ماه) وضعیت جوی استان تهران به‌صورت آسمان نیمه‌ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین با بروز ناپایداری جوی و فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابرناکی، کاهش نسبی دما و گاهی وزش باد شدید و در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه نیمه شمالی و غربی استان گاهی بارش باران و بارش برف در ارتفاعات بالادست مورد انتظار است.

روز سه‌شنبه (۲۷ آبان) آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و از اواخر وقت به‌تدریج با افزایش پایداری، سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در مناطق پرتردد شهری افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران را فردا (۲۷ آبان) صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۸ آبان) صاف با غبار محلی با حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی کرد.