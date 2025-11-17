میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض

طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی

کد خبر: ۱۳۴۰۶۹۰
| |
6 بازدید
طلای پارادوومیدانی همبستگی کشورهای اسلامی برای خسروی

ملی‌پوش پرتاب وزنه ایران در پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در رقابت با حریفان خود موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت‌های پرتاب وزنه پارادوومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در «کلاس F57» از صبح امروز (دوشنبه، ۲۶ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد عبدالعزیز با حضور ۱۱ ورزشکار از جمله یاسین خسروی دارنده مدال طلای جهان و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس آغاز شد که طلای این رشته به ایران رسید.

خسروی در پرتاب‌های اول تا ششم خود به ترتیب ۱۵.۲۳ متر، ۱۵.۰۷ متر، ۱۵.۶۵ متر، ۱۵.۶۲ متر، ۱۵.۳۳ متر و ۱۵.۵۴ متر را به ثبت رساند تا با پرتاب ۱۵.۶۵ متر بالاتر از سایر رقبا قرار بگیرد و مدال طلا بگیرد.

محمد خالوندی و حامد حیدری از ترکیه هم مدال‌های نقره و برنز را گرفتند که هر دو ایرانی هستند.

در مسابقات پرتاب وزنه «کلاس F57» پارادومیدانی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علاوه بر یاسین خسروی از ایران، محمد اوشنه از الجزایر، محمد خالوندی، پرتاب‌گر ایرانی و قهرمان سابق جهان و المپیک و حامد حیدری دیگر پرتابگر ایرانی از ترکیه، محمود رجب از لیبی، مارسل فری و لکزو ادریس از کامرون، حیدر سلامح از عربستان سعودی، یورکین‌بف اودیلوف از ازبکستان، نبی‌اف سمیر از آذربایجان، حسین خزایی از عراق حضور داشتند.

رده‌بندی نفرات اول تا یازدهم به شرح زیر است:

۱-یاسین خسروی با پرتاب ۱۵.۶۵ متر
۲-محمد خالوندی با پرتاب ۱۴.۴۵ متر
۳-حامد حیدری با ۱۳.۹۳ متر 
۴-نبی‌اف سمیر با ۱۳.۸۵ متر
۵-حیدر سلامح با ۱۳.۸۴ متر
۶-یورکین‌بف اودیلوف با پرتاب ۱۲.۴۷ متر
۷-حسین خزایی با پرتاب ۱۲.۴۲ متر
۸-لکزو ادریس با پرتاب ۱۲.۱۷ متر
۹-محمود رجب با پرتاب ۱۲.۰۶ متر
۱۰-محمد اوشنه با پرتاب ۹.۶۹ متر
۱۱-مارسل فری با پرتاب ۹.۵۱ متر

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همبستگی کشور‌های اسلامی مدال طلا پارادوومیدانی قهرمانی جهان
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روز آخر پارادوومیدانی قهرمانی جهان با دو مدال برای ایران
سقوط پارادوومیدانی ایران در مسابقات جهانی پاریس
الهام صالحی طلای پارادوومیدانی جهان را گرفت
زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۰ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۶ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cm2
tabnak.ir/005cm2