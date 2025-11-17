درحالی‌که دولتی‌ها گفته بودند فقط با یک سد می‌توانند به ۳ میلیون نفر آب برساند، با این حال تهرانی‌ها شب آب ندارند.

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب نیوز؛ برخی مناطق تهران از ساعت ۱۲ تا ۶ صبح آب ندارند و رئیس جمهور هم گفت که «اگر باران نبارد، باید شهر را تخلیه کنیم.»

این در حالی است که شهرداری تهران برای رفع مشکل بی‌آبی پارسال، ۴۰۰۰ همت پول به دولت داد تا آب‌های نشتی سد‌های لار و طالقان را به تهران بیاورند.

وزیر نیرو هم گفت که سد طالقان، آب آشامیدنی ۳ میلیون نفر را در تهران و البرز به‌صورت هم‌زمان در شرایط اضطراری فراهم می‌کند.

آب سد طالقان ماه پیش به تهران رسید، اما رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران، مهدی پیرهادی، به فارس می‌گوید که مگر دولت نگفت که آب طالقان به ۳ میلیون نفر می‌رسد پس چرا باید مشکل آب داشته باشیم تازه هنوز آب سد لار هم نرسیده که اگر برسد آن هم به گفته دولتی‌ها عدد چشمگیری است.

بیش از ۵۰ درصد آب تهران به دلیل کشاورزی هدر می‌رود و بار‌ها رئیس شورای شهر تهران در این باره هشدار داده است.

کارشناس کشاورزی محمدعلی صوفیان می‌گوید که «نمی‌توان جلوی کشاورزی را گرفت؛ مردم چگونه بدون گندم، سبزیجات و محصولات دیگر زندگی کنند؟»

در مقابل، کارشناس آب کاوه رضایی پور معتقد است که «نیاز نیست کلم پرآب در جنوب تهران کشت شود. ما هم نمی‌گوییم کشاورزی متوقف شود، اما می‌توان از آبیاری قطره‌ای و روش‌های نوین استفاده کرد تا مانع هدررفت آب شویم.»

کارشناسان تأکید می‌کنند که راهکار مقابله با بی‌آبی در تهران تخلیه شهر نیست، بلکه باید از وسایل کاهنده مصرف آب استفاده کرد و روش‌های آبیاری از حالت غرق‌آبی به نوین تبدیل شود. همچنین می‌توان از آب تصفیه‌خانه‌ها که میلیارد‌ها تومان برای آن هزینه شده است، استفاده کرد.