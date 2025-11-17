میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۰۶۷۷
| |
299 بازدید
شاخص کل بورس برای امروز26 آبان

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با رشد ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۱۷۴ هزار واحد رسید.

برچسب ها
بورس سهام سرمایه شاخص کل شاخص سهام بازار بورس بازار سرمایه خبر فوری
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
