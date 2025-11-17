میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست

قاضی دیوان عالی کشور گفت: مهریه به مجرد وقوع عقد، مالکیت زن است و هیچ شرط عندالاستطاعه یا محدودکننده‌ای حق زن را تغییر نمی‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۶۸
| |
1354 بازدید
|
۱۴

هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور در نشست تعیین سقف مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان؟ با اشاره به آیه ۲۰ سوره نساء اشاره کرد و گفت: در این آیه، مهریه مشخص شده و هویت آن به‌روشنی بیان شده است. مهریه حق مسلم زن است و در مالکیت و تصرف او قرار دارد. خداوند متعال مردم را از متهم کردن زن به اعمال ناشایست برای بازپس‌گیری مهریه نهی کرده است. این نص صریح قرآن کریم است و نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار حقوقی مهریه است.

ولویون افزود: سنت و احکام مهریه ریشه در احادیث پیامبر اکرم دارد. پیامبر فرمودند النکاح سنتی است و ازدواج و مهریه بخشی از سنت پیامبر است. کیفیت و اصل مهریه در این سنت اهمیت دارد نه صرفاً کمیت آن. نمونه عملی و شاخص، ازدواج حضرت زهرا (س) با حضرت علی (ع) است که مهریه تعیین شده در زمان پیامبر اجرا شد و ملاک ما برای درک ماهیت واقعی مهریه است.

قاضی دیوان عالی کشور سپس به مبانی قانونی مهریه در ایران پرداخت و گفت: قانون مدنی، که بین سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ تدوین و تصویب شده، حاصل دانش و بینش فقها و حقوقدانان است و نزدیک به یک قرن است که در حقوق مدنی و اجرای حقوق مدنی زنان اعتبار دارد. این قانون بر مبنای فقه شیعه تدوین شده و دارای استواری و پایداری بالاست. نمایندگان مجلس به هیچ عنوان حق حذف یا تعدیل ماده‌ای از این قانون به صرف مشکلات اجتماعی یا خانوادگی را ندارند؛ چنین اقدامی وهن قوانین مادر در جمهوری اسلامی است.

ولویون در ادامه به مشکلات اجتماعی و زندانی شدن برخی مردان به دلیل مهریه‌های سنگین اشاره کرد و توضیح داد: اگر فرض کنیم تنها ۱۰ نفر در زندان به دلیل مهریه باشند، این نباید باعث شود اصل حق زن و اعتبار قانونی مهریه زیر سوال برود. راه‌حل‌های کارشناسی و دقیق وجود دارد و نباید از کوتاه‌ترین، غیرکارشناسی‌ترین و غیر اصیل‌ترین مسیر‌ها استفاده کرد.

مهریه بر اساس قرآن حق مسلم زنان است

وی سپس به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و پیش‌نویس آن اشاره کرد و گفت: ما خود در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی مجلس حضور داشتیم و اهداف قانون مشخص بود. در سال‌های ۸۸ و ۸۹ با مهریه‌های سنگین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سکه روبه‌رو بودیم که مدیریت آن ضروری بود، اما این به معنی حذف یا تضعیف اصول مهریه نیست. مهریه به مجرد وقوع عقد، مالکیت زن است و هیچ شرط عندالاستطاعه یا محدودکننده‌ای حق زن را تغییر نمی‌دهد.

ولویون با تأکید بر ارزش معنوی و انسانی مهریه افزود: این یک افتخار شیعی و ایرانی است. مهریه دارای ارزش معنوی، حقوقی و انسانی برای زنان است. کشور‌های اسلامی دیگر نیز مهریه دارند و این یک اصل مهم در حفظ کرامت و جایگاه زن است. ما نباید با اقدامات سطحی یا کج‌فهمانه، این ارزش‌ها را تضعیف کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: مهریه حق مسلم زن است، ریشه در قرآن و سنت پیامبر دارد و قانون مدنی ایران آن را تضمین کرده است. هرگونه اقدام برای تغییر یا محدود کردن آن بدون بررسی کارشناسی، ناقض حقوق زنان و وهن قوانین مادر کشور است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوران ولویون سقف گذاری مهریه قاضی دیوان‌عالی کشور عندالاستطاعه
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستور اژه‌ای برای برخورد سخت با ناهنجاری‌های علنی
تصاویر مراسم عقد با 2025 سکه در حرم امام رضا
امنیت زن در عقدنامه چگونه تضمین می‌شود؟
مهریه؛ آخرین سنگر زنان در آستانه فروپاشی قانونی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
10
پاسخ
مهریه و نفقه حق زن است اما تمکین تنها وظیفه زن ولی غیر قابل اثبات است. در سند ازدواج همه امضاهای مرد تعهدآور است اما زن هیچ امضای تعهدآوری ندارد.
مردان محترم مهریه ای تعیین کنید که در همان محضر توان پرداخت دارید و یک عمر استرس تحمل نکنید. تمکین زن اصلا قابل اثبات نیست.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
به عنوان یک مرد اعتقاد دارم اگر پسری یا مردی به خواستگاری دختری رفت و مثلا دختر گفت 1000 سکه برای مهریه می خوام مرد می تونه قبول نکنه و بره با یک دختر دیگه ازدواج کنه با مهریه 20 سکه. اما اگر قبول کرد دیگه بعدا نمی تونه بگه استطاعت مالی ندارم چون اگه استطاعت مالی نداشت چرا قبول کرد پس می خواسته دختر رو فریب بده.
پس در زمان مشخص کردن مهریه باید داماد و خواستگار حساب و کتاب بکنه که حاضره برای بدست آوردن این دختر چنین مهریه ای رو بپردازه یا نه. اگه نمی تونه پس باید بی خیال بشه.
شما خونه هم می خرید خونه با خونه فرق داره یک خونه 200 میلیارده یک خونه 5 میلیارده وقتی نمی تونی خونه 200 میلیاردی بخری باید بری 5 میلیاردی بخری.
پس اگه خونه 200 میلیاردی خریدی و بابتش چک و تعهد دادی نمی تونی بگی پول ندارم و الکی چک کشیدم
ناشناس
| France |
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
درود بر بانوی گرامی
تغییر این قانون صرفا بدرد مردان هوس باز و طرفدار چند همسری فقط دنبال میشد و میشه که امیدوارم با توجه به جایگاه بانوان ایرانی این حقوق دستخوش تفکرات مردسالارانه نشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
1
9
پاسخ
وقتی مهریه اسباب درآمد می شه برای یک عده، مشروط شدنش هم درسته و برای جلوگیری از این کارهاست!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
در 1000 نفر یک نفر هدفش سو استفاده است دلیل نمیشه تغییر کنه
مراقب باشند اندک مردان جامعه هدف و طرفدار تغییر این قانون تنبانشون دو تا نشه وگرنه همسر اول با ابزار مهریه برخورد میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
8
پاسخ
مهریه باید در توان مرد باشه و قانونگذار هم باید با توجه به وضع اقتصادی جامعه سقف قانونی برای مهریه تعیین کنه! سقف صد و ده سکه باید اصلاح بشه! سوء استفاده از قرآن و احادیث برای به راه انداختن کاسبی بنام مطالبه مهریه های نجومی باعث بی نظمی اجتماعی و تزلزل بنیان خانواده میشه! این خانم باید سری به اجرای مهریه ثبت بزنه تا متوجه اوج وخامت اوضاع بشه!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
روز اول شما 10 هزار تومن مهر کن کسی اگر چیزی گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
1
پاسخ
مهریه و حجاب هر دو حکم اسلام است، اگر قرار است قانون مهریه اجرا شود قانون حجاب هم باید اجرا شود
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
چشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
بعد از بیست سال زندگی
شوهرم منزل را به نام پدرش زد
که به علت اعتیاد نتوانم به عنوان مهریه منزل را به نام خودم بزنم
سه سال طلاق نداده
و در این مدت از۳۰۰سکه ده سکه داده
وکیل گرفتم روز اول گفت ۵سکه می گیرم تمام مهریه را نقد می کنم
از ده سکه پنج تا را برداشت و دیگر خبری ازش نیست
من به وکیل پناه بردم ولی سرم کلاه گذاشت....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
ازدواج اشتباه یعنی این
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
آقایان گرفتار مهریه تاون بی تدبیری سیاست های اقتصادی دولت ها را می خورند که نتوانستند ارزش پول ملی را حفظ کنند. افزایش قیمت طلا و سکه بخشی مربوط به افزایش نرخ ارز می باشد و بخشی هم مربوط به افزایش 8 برابری ارزش طلا درجهانی طی دو دهه گذشته . این یک هشدار جدی اجتماعی است. این افزایش اقتدار مرد ها را به عنوان مسئول اداره خانواده بشدت کاهش داده و منجربه از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ها شده است. متاسفانه افسارگسیختگی رسانه های اجتماعی در سطح ملی و بین المللی و مدرنیته بر اختلافات و تنش های خانوادگی و طلاق ها افزوده است.
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
در ایران ازدواج مثل خرید اجناس است .ازدواج عقد قرارداد است اگر نمی توانید بپردازید مجبور نیستید عقد کنید مثل خرید ماشین و خانه.عندامطالبه است . اتفاقا خرید خانه ممکن است قسطی باشد اما مهریه در دم قابل دریافت است. تعحب است از دفترخانه ها که چگونه افرادی که پول اسنپ ندارند 1360سکه در سند ازدواج ثبت می کنند و تعجب از دامادی که تعهد خالی می بندد و دختری که به نسیه تعهد می پذیرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
0
0
پاسخ
بنظر باید بهاء مهریه براساس زمان عقد باید محاسبه شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۱ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005clg
tabnak.ir/005clg