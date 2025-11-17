به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور در نشست تعیین سقف مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان؟ با اشاره به آیه ۲۰ سوره نساء اشاره کرد و گفت: در این آیه، مهریه مشخص شده و هویت آن به‌روشنی بیان شده است. مهریه حق مسلم زن است و در مالکیت و تصرف او قرار دارد. خداوند متعال مردم را از متهم کردن زن به اعمال ناشایست برای بازپس‌گیری مهریه نهی کرده است. این نص صریح قرآن کریم است و نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار حقوقی مهریه است.

ولویون افزود: سنت و احکام مهریه ریشه در احادیث پیامبر اکرم دارد. پیامبر فرمودند النکاح سنتی است و ازدواج و مهریه بخشی از سنت پیامبر است. کیفیت و اصل مهریه در این سنت اهمیت دارد نه صرفاً کمیت آن. نمونه عملی و شاخص، ازدواج حضرت زهرا (س) با حضرت علی (ع) است که مهریه تعیین شده در زمان پیامبر اجرا شد و ملاک ما برای درک ماهیت واقعی مهریه است.

قاضی دیوان عالی کشور سپس به مبانی قانونی مهریه در ایران پرداخت و گفت: قانون مدنی، که بین سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ تدوین و تصویب شده، حاصل دانش و بینش فقها و حقوقدانان است و نزدیک به یک قرن است که در حقوق مدنی و اجرای حقوق مدنی زنان اعتبار دارد. این قانون بر مبنای فقه شیعه تدوین شده و دارای استواری و پایداری بالاست. نمایندگان مجلس به هیچ عنوان حق حذف یا تعدیل ماده‌ای از این قانون به صرف مشکلات اجتماعی یا خانوادگی را ندارند؛ چنین اقدامی وهن قوانین مادر در جمهوری اسلامی است.

ولویون در ادامه به مشکلات اجتماعی و زندانی شدن برخی مردان به دلیل مهریه‌های سنگین اشاره کرد و توضیح داد: اگر فرض کنیم تنها ۱۰ نفر در زندان به دلیل مهریه باشند، این نباید باعث شود اصل حق زن و اعتبار قانونی مهریه زیر سوال برود. راه‌حل‌های کارشناسی و دقیق وجود دارد و نباید از کوتاه‌ترین، غیرکارشناسی‌ترین و غیر اصیل‌ترین مسیر‌ها استفاده کرد.

مهریه بر اساس قرآن حق مسلم زنان است

وی سپس به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و پیش‌نویس آن اشاره کرد و گفت: ما خود در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی مجلس حضور داشتیم و اهداف قانون مشخص بود. در سال‌های ۸۸ و ۸۹ با مهریه‌های سنگین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سکه روبه‌رو بودیم که مدیریت آن ضروری بود، اما این به معنی حذف یا تضعیف اصول مهریه نیست. مهریه به مجرد وقوع عقد، مالکیت زن است و هیچ شرط عندالاستطاعه یا محدودکننده‌ای حق زن را تغییر نمی‌دهد.

ولویون با تأکید بر ارزش معنوی و انسانی مهریه افزود: این یک افتخار شیعی و ایرانی است. مهریه دارای ارزش معنوی، حقوقی و انسانی برای زنان است. کشور‌های اسلامی دیگر نیز مهریه دارند و این یک اصل مهم در حفظ کرامت و جایگاه زن است. ما نباید با اقدامات سطحی یا کج‌فهمانه، این ارزش‌ها را تضعیف کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: مهریه حق مسلم زن است، ریشه در قرآن و سنت پیامبر دارد و قانون مدنی ایران آن را تضمین کرده است. هرگونه اقدام برای تغییر یا محدود کردن آن بدون بررسی کارشناسی، ناقض حقوق زنان و وهن قوانین مادر کشور است.