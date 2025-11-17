پژمان جمشیدی احضار نشد، خودش برگشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این وکیل درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این پرونده افتاده است؟ گفت: پرونده موکلم همچنان در مرحله تحقیقات است. اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.

وی افزود: موکلم با رضایت خودش به کشور بازگشت و مرجع قضایی او را احضار نکرده بود و آماده حضور در محکمه جهت احترام به قانون است.

این وکیل گفت: مطابق فرمایشات سخنگوی قوه قضاییه یک سری تحقیقات از مطلعین انجام شده و اقدام جدیدی در این اثنا انجام نشده است.

وی در پایان افزود: قرار بازداشت موقت صادره اولیه از دادگاه کیفری یک به قید فوریت به نظر اساتید مغزز محاکم تجدیدنظر رسید و نقض شده و فک قرار بازداشت شد و موکل آزاد شد. این رای قطعی و لازم الاجراست.