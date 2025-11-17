غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد

کامران غضنفری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با انتشار اخباری مبنی بر استعفای محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهور، اظهار کرد: بنده هم این اخبار را از رسانه ها شنیدم و از صحت و سقم آن اطلاع ندارم.

تذکر مجلس به عارف در ارتباط با دو تابعیتی بودن فرزندش

وی با بیان اینکه البته نمایندگان مجلس قبلا چندین بار به دلیل دو تابعیت بودن فرزند عارف به او تذکر داده بودند، افزود: ما اعلام کردیم که به دلیل این موضوع ایشان نمی تواند در هیچ یک از مشاغل حساس حضور داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: حکمی که برای عارف در ارتباط با پست معاون اولی ریاست جمهوری صادر شده، خلاف قانون و حضورش هم در آن پست خلاف است.

تصمیمات و امضاهای عارف خلاف قانون است

غضنفری افزود: لذا هرگونه تصمیمی که عارف در پست معاون اولی رئیس جمهور بگیرد و یا هر نامه ای که امضا کند، خلاف قانون است و دولت بعد می تواند همه آن نامه هایی که به امضای او رسیده را ابطال کند، چون از نظر قانونی وجاهت ندارد.

وی در ارتباط با انتقاداتی که از عارف بابت ناتوانی در مدیریت مطرح می شود، گفت: این موضوعات هم بیشتر از جانب افراد هم طیف ایشان مطرح می شود و معتقدند که عارف، برش، کارآیی در تصمیم گیری ها و کارها را ندارد و بهتر است دیگر به منزل برود و استراحت کند. وی به درد کارهای مدیریت اجرایی نمی خورد.

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها و منابع گزارش‌هایی درباره احتمال استعفای محمدرضا عارف از سمت معاون اولی و جایگزینی او با نام‌هایی مانند اسکندر مومنی یا اسحاق جهانگیری منتشر کرده‌اند، اما تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی دولت یا خود عارف ارائه نشده است.