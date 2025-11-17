میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس در ارتباط با اخباری مبنی بر احتمال استعفای عارف معاون اول رئیس جمهوری توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۵۸
| |
3 بازدید

غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد

کامران غضنفری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با انتشار اخباری مبنی بر استعفای محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس جمهور، اظهار کرد: بنده هم این اخبار را از رسانه ها شنیدم و از صحت و سقم آن اطلاع ندارم. 

تذکر مجلس به عارف در ارتباط با دو تابعیتی بودن فرزندش

وی با بیان اینکه البته نمایندگان مجلس قبلا چندین بار به دلیل دو تابعیت بودن فرزند عارف به او تذکر داده بودند، افزود: ما اعلام کردیم که به دلیل این موضوع ایشان نمی تواند در هیچ یک از مشاغل حساس حضور داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: حکمی که برای عارف در ارتباط با پست معاون اولی ریاست جمهوری صادر شده، خلاف قانون و حضورش هم در آن پست خلاف است.

تصمیمات و امضاهای عارف خلاف قانون است

غضنفری افزود: لذا هرگونه تصمیمی که عارف در پست معاون اولی رئیس جمهور بگیرد و یا هر نامه ای که امضا کند، خلاف قانون است و دولت بعد می تواند همه آن نامه هایی که به امضای او رسیده را ابطال کند، چون از نظر قانونی وجاهت ندارد. 

غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد

وی در ارتباط با انتقاداتی که از عارف بابت ناتوانی در مدیریت مطرح می شود، گفت: این موضوعات هم بیشتر از جانب افراد هم طیف ایشان مطرح می شود و معتقدند که عارف، برش، کارآیی در تصمیم گیری ها و کارها را ندارد و بهتر است دیگر به منزل برود و استراحت کند. وی به درد کارهای مدیریت اجرایی نمی خورد.

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها و منابع گزارش‌هایی درباره احتمال استعفای محمدرضا عارف از سمت معاون اولی و جایگزینی او با نام‌هایی مانند اسکندر مومنی یا اسحاق جهانگیری منتشر کرده‌اند، اما تاکنون هیچ تأیید رسمی از سوی دولت یا خود عارف ارائه نشده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عارف معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف دولت استعفا برکناری مجلس کابینه
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هیچ استعفایی در کار نیست!
استعفای عارف تکذیب شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۵ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۱۰ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۶۶ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۵ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۴ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
تصاویر جنجالی دختران نیمه برهنه در جزیره قشم  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005clW
tabnak.ir/005clW