رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش ضمن اشاره به چگونگی محاسبه رتبه‌ کنکوریها، توضیحاتی درخصوص اشتباهات داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محسن زارعی ، با اشاره به متقاضیان بهره‌مندی از تراز سابقه تحصیلی برای کنکور و در پاسخ به این‌که چه تعدادی از متقاضیان کنکور امسال توانستند برای خود ایجاد سابقه کنند، گفت: وظیفه آموزش و پرورش ایجاد سابقه تحصیلی برای تمامی داوطلبان شرکت کننده در کنکور است که باید این تراز را تولید و به سازمان سنجش برای تعیین رتبه و همچنین انتخاب رشته گزارش کنیم که این مهم امسال نیز در دستور کار بود.

وی با بیان اینکه امسال برای حدود ۱۹ میلیون نفر آزمون تراز سابقه تحصیلی و نمره کل محاسبه شد اظهار کرد: همچنین برای ترمیم نمره داوطلبان نیز اقدام و ترازها به عنوان سابقه به سازمان سنجش گزارش شد.

چگونگی محاسبه رتبه‌ کنکوریها

چرا تراز نمرات امسال تغییر کرد؟

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش اظهار کرد: کارنامه سوابق تحصیلی تولید و نمرات مبنای تولید تراز و هم نمره کل و تراز سابقه تحصیلی ارائه شد، به طوری که افراد توانستند به صورت شفاف تراز خود را دریافت و مشاهده کنند که مبنای محاسبه رتبه‌شان چه بوده که یکی تراز سابقه تحصیلی و یکی هم ترازی بود که در کنکور شکل دادند.

زارعی با تاکید بر اینکه تراز تحصیلی هر سال متفاوت است چرا که سهم‌ سوابق تحصیلی در کنکور و ضرایب، هر سال تغییر می‌کند ادامه داد: طبیعتا ممکن است فرد بگوید من با همین نمرات سال گذشته تراز دیگری داشتم چرا امسال تراز من فرق کرده؟ که در پاسخ باید گفت سال گذشته سهم سوابق تحصیلی ۵۰ درصد و امسال به ۶۰ درصد رسیده است. ضرایب دروس نیز تغییر کرده لذا این سهم قاعدتا تغییر می‌کند. سال گذشته، مبنا فقط محاسبه نمرات نهایی پایه دوازدهم بوده اما امسال تاثیر مثبت پایه یازدهم نیز لحاظ شد.

چرا در حالیکه میانگین نمرات داوطلبان کنکور نزدیک به هم است، رتبه‌هایشان با یکدیگر خیلی فرق دارد؟

وی در پاسخ به اینکه یکی از سوالات پرتکرار داوطلبان این است که چرا تراز نمرات من با دوستم خیلی متفاوت است در حالیکه میانگین نمرات ما نزدیک هم است؟ گفت: افراد ممکن است خود را با دیگر داوطلبان مقایسه کنند و بگویند مثلا میانگین نمراتم فلان عدد است و نمرات دوستم هم فلان عدد و خیلی شبیه هم هست اما رتبه‌های ما با یکدیگر خیلی متفاوت است؛ حتما به این نکته توجه داشته باشید که میانگین نمرات ملاک نیست بلکه هر درسی ضرایب خاص خودش را دارد لذا باید با توجه به ضریب هر درس، نمرات را درس به درس باید با یکدیگر مقایسه کنند نه این‌که مجموع دروس را با یکدیگر مقایسه کنند و سپس درخواست این را داشته باشند که چرا ترازهای ما شبیه به یکدیگر نیست.

اشتباهات داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته

زارعی خطاب به داوطلبان کنکور گفت: تصور همه شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری، به عنوان داوطلبی که متقاضی ورود به مراکز آموزش عالی است، این است که همه باید در آزمون سراسری شرکت و سابقه تحصیلی تولید کنند و براساس همین امر تصور می‌شود همه افراد باید با یکدیگر رقابت کنند تا بتوانند انتخاب رشته انجام دهند، در حالی که موضوع اصلا اینگونه نیست؛ تمام این سازوکار یعنی آزمون سراسری و ایجاد سابقه تحصیلی صرفا برای انتخاب رشته‌های پرمتقاضی کنکور است که نمرات داوطلبان باید در آزمون‌های نهایی الف و خیلی خوب باشد تا بتوانند در این رقابت شرکت کنند لذا فردی که نمره‌اش از آن حد پایین‌تر است دیگر نیازی نیست در این رقابت وارد شود و صرفا با معدلی که ایجاد کرده، می‌تواند در رشته‌های دیگر انتخاب رشته کند. نکته دوم این‌که اصلا نیازی نیست در آزمون سراسری شرکت کند.

وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از موسسات اینگونه جا می‌اندازند که اگر امسال در کنکور موفق نشده‌اید بیایید کتاب‌های ما را دریافت و در کلاس‌های ما برای کنکور سال بعد شرکت کنید؛ در حالی که این یک امید واهی و به دور از واقعیت است چرا که با سابقه‌ای که فرد تولید می‌کند و ترازی که از آزمون سراسری نشان داده، فاصله دارد با رقابتی که باید در رشته‌های پرمتقاضی اتفاق افتد؛ لذا واقع‌بینانه این است که داوطلبان براساس واقعیات انتخاب رشته کنند و اگر در آن دایره انتخاب نیستند به آن موضوع دیگر فکر نکنند و دنبال انتخاب رشته بدون آزمون سراسری یعنی با معدل بروند و با معدلی که در زمان تحصیل‌شان کسب کرده‌اند که معدل کل است، می‌توانند انتخاب رشته انجام دهند. تصور همه جامعه این است که شرکت‌کنندگان و همه داوطلبان باید در این رقابت شرکت کنند در حالی که نیازی به این رقابت نیست.