بازار موادمخدر هر روز هوشمندتر از دیروز!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی با بیان اینکه دامنه موادمخدر، ترکیبات جدید و با مکانیسم اثر متفاوت، بسیار زیاد است، اظهار کرد: تنوع موادمخدر متناسب با وضعیت جوانان و نوجوانان نه تنها در ایران بلکه در کل جهان تولید می‌شود.

مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه تنوع موادمخدر آسیبی است که گریبان خیلی از افراد را گرفته است، تأکید کرد: ما هیچ‌گاه نباید صرفاً بر روی خطرات یک نوع ماده مخدر تمرکز داشته باشیم و تمام حواس‌ها را با سمت خطرات یک ماده مخدر خاص جلب کنیم، زیرا این روش صحیح و علمی نیست.

وی به نقش سیستم‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی درباره جلوگیری و مقابله با انواع و اقسام موادمخدر و رصد آنها پرداخت و گفت: نهاد‌های مذکور باید موارد مربوطه را رصد کرده و ریشه‌ها و منشاء اصلی تولید و توزیع موادمخدر را شناسایی کرده و به مقابله و برخورد با آن بپردازند.

این روان‌پزشکِ عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: درمان‌گران اعتیاد در صورت آمدن یک نوع ماده مخدر جدید به راحتی می‌توانند، ضمن طبقه‌بندی آنها، مخدر‌ها را در طبقه‌بندی مشخص جای نهاده و نسبت به درمان آن نیز اقدام کنند.

صابری زفرقندی با بیان اینکه اکنون تقریباً ماده مخدر جدیدی وجود ندارد که در طبقه‌بندی گروه‌های اصلی موادمخدر قرار نگیرد، گفت: مداخلات درمانی گروه‌های اصلی موادمخدر مشترک است و می‌توان با توجه به آن نوع ماده مخدر، مداخله مناسب را نیز لحاظ کرد.

براساس گزارش در گفت‌و‌گو با روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، مدیر گروه اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: درباره مخدر‌های زیرزمینی نیز که به منظور اهداف خاص تولید و توزیع می‌شود، بیشتر نیازمند مداخلات انتظامی و آگاهی‌بخشی به مردم حتی به سوء مصرف‌کنندگان موادمخدر هستیم.